Абхазия готова оказать военную помощь Донбассу

20.02.2022  15:50 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Абхазия, Донбасс, Украина
Новости Украины

Абхазия готова предоставить Донецкой и Луганской народным республикам военную и гуманитарную помощь.

Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Абхазия готова предоставить Донецкой и Луганской народным республикам военную и гуманитарную помощь. Об этом...

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«Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. Более того, в случае необходимости, Республика Абхазия, готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», – отметил он.

Аслан Бжания подчеркнул, что киевское руководство показательно отказалось от мирного урегулирования конфликта в Донбассе и диалога с республиками.

«Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всём регионе», – добавил президент.

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