Абхазия на перепутье: Между нормальностью и антироссийским паразитизмом

Свой анализ перспектив предстоящих выборов в Абхазии, для нашего издания, согласился предоставить известный болгарский журналист-международник с более чем 30-летним стажем работы в ведущих изданиях Болгарии, Юри Михалков.

Сфера его интересов – Россия, постсоветское пространство, проблемы Европы, Балканского региона и Болгарии. Его комментарии публиковались на русском, французском, английском и македонском языках.

ПолитНавигатор: Абхазия приближается к дате внеочередных президентских выборов, которые состоятся 15 февраля. Обостряется предвыборная борьба. К власти рвется оппозиция, лоббирующая интересы майнинг-мафии. Вопрос стабилизации ситуации в республике стратегически важен для Москвы. Как вы полагаете, в условиях военных действий на Украине и новых геополитических реалий, возникших с приходом Трампа, удастся ли России избежать возникновения новых очагов напряжения на Южном Кавказе?

ЮМ: Действительно, досрочные президентские выборы в Абхазии 15 февраля проходят в изменившейся геополитической ситуации после «смены караула» в Белом доме. Я не вижу, как Дональд Трамп воспримет эту далекую и, тем более, непризнанную США, страну, к тому же, не располагающую весомой ресурсной базой, как территорию для реализации своего девиза «Сделаем Америку снова великой» (MAGA). Если только он не решит превратить ее в некую постсоветскую Ривьеру, что маловероятно, точнее – невозможно, поскольку он ясно дает понять, что избегает конфликта с Владимиром Путиным на постсоветском пространстве. Доказательством этого являются его усилия по прекращению конфликта на Украине.

Если и есть какие-либо признаки поддержки Америкой антироссийских сил в Абхазии, то они, скорее всего, будут исходить из недобитых остатков Байденовского «глубинного государства». Не исключено, что их голос станет громче, если Украина капитулирует, и достигнутый там мир в конечном итоге удовлетворит больше Кремль, чем Запад. Однако на данный момент клюнет ли администрация Трампа на эту удочку, вопрос скорее зарытый, чем открытый.

Поддержание антироссийского огня в Абхазии можно ожидать от ЕС и НАТО по двум причинам. Новый вариант заключается в том, что Европа может выступить просто назло против Трампа, если разразится торгово-таможенная война или, по крайней мере, сохранится напряженность в этой области между двумя сторонами Атлантики. И не исключено, что между Вашингтоном и ЕС возникнет новый фронт — абхазский.

Уже привычным стало стремление НАТО вытеснить Россию из черноморского региона, особенно с учетом обоснованного строительства Россией новой военно-морской базы в Очамчире.

В эту колонку следует включить и такую «подпричину», как ситуация в Грузии. Продолжающийся провал европейской политики в этой стране может побудить Брюссель выплеснуть свой гнев и попытаться отомстить или получить компенсацию, поддерживая и даже усиливая напряженность, с помощью таких политиков, как Адгур Ардзинба и их кланово-криминальных структур.

Многие эксперты также называют Турцию потенциальным фактором антироссийской дестабилизации Южного Кавказа. Известно, что для президента Реджепа Эрдогана геополитическим приоритетом является устранение угроз с севера Сирии, где действуют курдские формирования. Хотя Анкара сосредоточила свои усилия именно там, она не упускала из виду и Абхазию, где, как сообщается, укрепляла свое влияние через НПО (Неправительственные общественные организации), подконтрольные ей тюркоязычные организации, теологические школы и просто через бизнес.

У Эрдогана и Путина особые, почти доверительные отношения, но Эрдоган вряд ли остановится перед тем, чтобы обострить их, если решит, что это расширит влияние Турции. Или если взамен Запад пообещает ему определенные выгоды.

Но 64% из почти 250-тысячного населения Абхазии являются христианами — сами абхазы, грузины, армяне, русские. В то время как мусульмане составляют 16%. Вопрос о том, клюнет ли эта часть населения на турецкую наживку, не может рассматриваться, как предрешенный в пользу Анкары. Но она все равно может подлить масла в огонь конфликтов на Южном Кавказе.

Обобщая, хочется сказать, что МАGA политика Трампа больше ориентирована на экономику, чем на сферы влияния в мире. Если такая политика будет сохраняться в течение ближайших 12 лет (при Трампе и, возможно, при его преемнике Дж. Д. Вэнсе), то очаги напряженности, причем не только на Кавказе, скорее всего, ослабнут. Конечно, Европа в лице Великобритании и отчасти Франции попытается сохранить их в тлеющем состоянии, но вряд ли дальше этого дело пойдет. Однако исход будет совсем иной, если США по разным причинам вернутся к политике разделения сфер влияния.

ПН: Адгур Ардзинба – кандидат от оппозиции, человек, которого обвиняют в создании условий для возникновения энергокризиса в стране. Подобные методы дестабилизации используются и в других регионах мира. Не видите ли Вы неких аналогий с Болгарией? Отказ от русского газа, ситуация с Лукойлом?

ЮМ: Лично меня пугает молодой оппозиционный кандидат в президенты Адгур Ардзинба, представитель «Абхазского народного движения». Да, в 44 года он уже не ребенок в политике, но в правительство он пришел практически «с пеленок» — в 30 лет. В 34 года он стал министром экономики, а в 38 — вице-премьером.

История Восточной Европы за последние 35 лет болезненно обнажила такие недостатки молодежи, как неопытность, незрелость и слепая преданность всему новому, стремление к переменам любой ценой. В этот период в управлении Болгарии пришло много новых и молодых людей, которые считали, что жизнь начинается именно с них. Но их решения и действия в конечном итоге разрушили функционирующую экономику, которая хотя и нуждалась в серьезных корректировках, но в рамках переустройства, обновления. Действия таких людей превратили Болгарию из экспортера в импортера энергии и обрекли сотни тысяч болгар не только на энергетическую, но и на всеобщую бедность. И что еще страшнее – молодость, неопытность и незрелость правителей довели Болгарию с населением в 9 миллионов человек до уровня 6,5 миллионов, фактически – к демографической катастрофе. За последние три десятилетия 2,5 миллиона болгар исчезли из-за миграции на Запад, высокой смертности и низкой рождаемости.

Те, кто находился у власти все эти годы — молодые или не очень — были настолько ослеплены нашей переориентацией на ЕС или НАТО, что не видели, что Запад заботится не о процветании Болгарии, а о нашем движении к новому зловещему формату Холодной войны и адскому противостоянию Европы с другой ее частью — Россией. Этот новый формат, и конфронтация теперь вылились в войну на Украине. В целом неслучайно центры власти на Западе предпочитают работать с молодыми и неопытными людьми.

Наши молодые политики не были ослеплены, они делали это осознанно, ради последующей личной выгоды, в том числе и ради нарциссической славы, желания остаться в истории. Кстати, это в значительной степени касается большинства стран Восточной Европы, входящих в НАТО и ЕС. Подобные отрезвляющие мысли приходят в голову многим болгарам, включая меня, которые в 1990-х годах были убежденными еврофилами.

В значительной степени Ардзинба вписывается в такой «пейзаж». Как и многие наши молодые политики недавнего прошлого, которые заблуждались, думая, что с вступлением в ЕС проблемы, стоящие перед страной, решатся сами собой, автоматически, в режиме автопилота. Он явно заблуждается, считая, что тоже самое произойдет и с дистанционированием Абхазии от России или с введением криптовалюты. Его победа на президентских выборах «угрожает геополитическим поворотом» Абхазии, так считают многие эксперты.

Однако есть еще что-то – типично ардзинбовское. В ноябре в Абхазии разразился острый политический кризис, приведший к отставке тогдашнего главы государства Аслана Бжании и проведению нынешних досрочных выборов, на которых Ардзинба являлся основным претендентом от оппозиции. Причиной этого кризиса стало инвестиционное соглашение с Россией, которое касалось в основном сферы туризма в стране, и должно было быть одобрено парламентом. Но, этого не произошло из-за кризиса, спровоцированного самым Ардзинбой и его ставленниками. Однако дело в том, что он сам разрабатывал это соглашение, а через месяц выступил против него! Почему? Скорее всего, потому, что ему не удалось добиться выгод для своего клана и поддерживающих его сил.

Однако за этим стоит нечто большее, чем просто государственная незрелость. В Абхазии процветает новое политическое явление – не правое, не левое, не центристское, не глобалистское, не прозападное, не антизападное… Это – паразитизм, как определил его депутат Госдумы Константин Затулин. Утверждается, что Ардзинба слепо принял криптовалюту и стал «отцом» легализации ее майнинга. Однако это ударило по энергетической системе непризнанной страны, поскольку криптовалюту «нельзя майнить» без электричества. Дошло до того, что в стране в течение дня около 6 часов отсутствовало электричество. Однако Ардзинба имел наглость критиковать правительство за энергетический кризис. Он даже пояснял, что «бедность абхазов якобы была обусловлена неравноправными финансовыми и торговыми отношениями с Россией». И это при том, что с начала октября в Россию было уже ввезено 12,5 тысяч тонн абхазских фруктов, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. И это не считая фейхоа, хурмы, лимонов, апельсинов, орехов и другой сельхозпродукции, которая беспрепятственно поставляется на российский рынок.

Не говоря уже о том, что новая валюта трудно может быть использована для устойчивых выплат зарплат бюджетникам, на социальные нужды или для финансовой стабилизации страны. Но Ардзинба и его сторонники богатеют! Утверждается, что из 15 миллионов рублей в сутки за электроэнергию, которую Россия выделяет Абхазии, почти 7 миллионов рублей – то есть половина общего объема – идет на майнинг криптовалюты!

Паразитизм проявляется и в другом. Абхазия не может существовать без электроэнергии и финансовых потоков из России. Но клан Ардзинбы хочет направить их в свою пользу, а также добиться открытия российского рынка для контрабандных сигарет и алкоголя. Неслучайно он хотел закрыть таможенный пункт пропуска на границе с Россией.

ПН: В предвыборной гонке лидирует вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Это, пожалуй, единственный политик, способный наладить отношения между Сухумом и Москвой. С какими политическими вызовами ему придется столкнуться, в случае победы на выборах?

ЮМ: Опрос, проведенный менее чем месяц до текущих выборов, показывает, что кандидат от оппозиции проиграет выборы вице-президенту Бадре Гунбе, которого считают политиком, способным выстроить нормальные отношения с Москвой. При явке избирателей в 65 процентов – 42 процента проголосовали бы за Гунбу, а 27 процентов за Ардзинбу.

Если Гунба победит, одной из проблем, с которыми он столкнется, станет судьба спорного соглашения с Россией. И здесь я соглашусь с цитируемым Вашим порталом армянским политологом Айком Айвазяном, что судьба соглашения будет зависеть от разницы двух ведущих претендентов на выборах и явки на голосовании. При разнице в 15 процентов и более, и при цитируемой активности населения, проблем с соглашением возникнуть не должно. То же самое произойдет, если Гунба победит еще в первом туре. В то время как разница около 5 процентов может создать проблемы для безболезненного одобрения соглашения и может снова спровоцировать беспорядки.

Все-таки заверения российского министра экономики Александра Новака на встрече с Гунбой в Москве 6 февраля, что соглашение будет рассмотрено, дают шанс на успешный исход. Особо обнадеживают слова Новака, что «мы обеспечим, безусловно, баланс взаимных интересов, в том числе населения и бизнеса Абхазии».

Кстати, Россия прекрасно осознает важность Абхазии. Президент Владимир Путин поставил перед российскими властями задачу сохранить и эффективно развивать взаимоотношения с Абхазией. В Москве претендент Гунба провёл переговоры не только с Новиком, но с другими российскими руководителями. Подтверждены масштабные планы развития сотрудничества во всех сферах: малом и среднем бизнесе, здравоохранении, образовании, финансовой сфере. Абхазия получит от России более 5 миллиардов рублей в рамках финансовой помощи в 2025 году. Она будет направлена на софинансирование заработной платы работников бюджетной сферы. Гуманитарные поставки электричества в Абхазию продолжатся до конца зимы.

Визит Гунбы в Москву состоялся после цитируемого предвыборного опроса. Вполне логично предполагать, что на выборах он может получить более высокие результаты, чем декларируется социологами.

Но Абхазии нужно еще кое-что — «мягкая сила» России. На днях было объявлено, что страна получит 20 школьных автобусов. Одновременно 150 абхазских учителей пройдут специализированную подготовку в России. Решение принято после визита в республику первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко. Он также обсудил другие начинания в сфере образования и здравоохранения. Это показывает, что Россия извлекла уроки из пренебрежения мягкой силой на Украине в 1990-х годах и в последующее десятилетие. И постарается не повторить «украинскую ошибку» в Абхазии.

Однако Абхазия должна сама написать «домашнюю работу» для своей стабилизации. Принять новые законы, в том числе закон об иностранных агентах. Гунбе придется вести дела одновременно принципиально и гибко, используя свои полномочия. Ему придется нелегко, учитывая, что спокойное и умеренное ведение политики как-то не вяжется с горячим темпераментом кавказской страны.