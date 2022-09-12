Абхазская оппозиция пошла против России

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Политическая ситуация в Абхазии обостряется. Поводом активизации абхазской оппозиции стало межправительственное соглашение о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда», подписанное 19 января 2022 года в Москве.

Как сообщает «Апсныпресс», представители оппозиционных политических и общественных организаций «Абхазское народное движение», «Аруаа», «Апсны», «Айдгылара», «Форум народного единства Абхазии» предложили президенту отозвать из парламента и приостановить процедуру ратификации соглашения о госдаче «Пицунда».

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«Мы любим Россию, но мы не хотим присоединяться к России. Не для того мы столько лет воевали с грузинами за независимость, чтобы потом присоединиться к России», – примерно так выражена позиция недовольных.

Женская организация Абхазии указывает на уголовную ответственность «за передачу иностранному государству части территории Абхазии».

«Действия власти, связанные с передачей в собственность объектов госдачи Пицунда, не снимают напряжённость в обществе, не снижают протестные настроения и не способны разрешить существующие противоречия», – заявляет «Аидгылара». «Сегодня мы снова стоим перед красной чертой — быть Абхазии и абхазскому народу или не быть?» – ни больше и ни меньше! Именно с такой подчеркнутой трагичностью представляет ситуацию председатель общественного союза ветеранов «Аиааира», герой Абхазии Вианор Ашба.

«Аиааира» осуждает «подписанное кулуарно» соглашение и призывает парламент Абхазии не ратифицировать документ, так как «Пицунда – это пробный камень», и «если парламент ратифицирует, то на очереди окажутся другие крупные инфраструктурные объекты, в том числе морские порты, аэропорт, энергосистема страны…».

И действительно, дело касается не только пресловутой пицундской дачи (бывшая летняя резиденция Хрущева).

Москва от Сухуми десятилетиями добивается права покупки жилья в Абхазии для граждан России, приватизации комплекса Ингурской ГЭС и ее передачи российской энергетической компании (Грузия при Саакашвили (!) предоставила право собственности РФ «грузинской части» ГЭС), а теперь передачи госдачи в Пицунде, которая уже находится в бессрочном пользовании России по договору, заключенному еще в 1995 году.

Все это в обмен на крупные капиталовложения, которые послужат серьезным катализатором для развития экономики маленькой республики. Москва, по сути, предлагает объединиться в единое экономическое пространство.

Одним словом, тема «Пицунды» стала такой актуальной, что президент Абхазии Аслан Бжания сделал специальное заявление, что ни о какой форме продажи абхазской земли не может идти речь. Но позволим себе утверждать, что даже если в этом отдельном вопросе власти Абхазии пойдут на уступки (скоро станет ясно), общий курс на возрастающую открытость экономики и социальной сферы для российской стороны будет сохранен.

Мы наблюдаем серьезность намерений сторон – и абхазской, и российской – изменить ситуацию в широком смысле этого слова, то есть изменить экономическую жизнь и порядок формирования бюджета республики. Впервые за 30 лет мы видим довольно смелые шаги официоза, несмотря на традиционно острый отпор от немалой части абхазской общественности.

Молодой глава МИД Абхазии Инал Ардзинба заявляет, что ведется работа над гармонизацией российского и абхазского законодательств, чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность Абхазии.

Скорее всего речь идет о юридических гарантиях для крупных инвесторов, а крупные инвестиции вкладываются не только в производственную сферу, но и в недвижимость (значит и в земельный фонд).

Более конкретная часть заявления Ардзинбы о разработке соглашения о двойном гражданстве не оставляет сомнений, что граждане РФ будут инвестировать и что бизнес-планы уже разработаны (Владимир Путин уже распорядился подписать новое соглашение с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства). Примечательно, что министр упомянул не только российских, но и заинтересованных белорусских инвесторов.

В последнее время все громче слышатся разговоры о возможном объединении Абхазии в белорусско-российский Союз. Об этом заявил президент Абхазии. Глава МИД Ардзинба работает и в этом направлении, встречается с компетентными лицами.

Можно предположить, что Сухуми и Москва заинтересовали деловые круги Беларуси инвестированием в Абхазию, а через них пытаются склонить белорусские власти к признанию республики. Конечно, Москва с официальным Минском напрямую тоже будут работать по этому вопросу. Объединение Абхазии в Союз может послужить серьезной мотивацией оппозиционной абхазской общественности пойти на уступки и открыться для внешнего мира.

Первый зампред комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин в разговоре с «Газета.Ru» приоткрыл занавес и рассказал об одном из мотивов объединения Абхазии в союзное государство. Депутат допустил, что в таком случае сторонам будет проще договориться и о возможности покупки россиянами земли «в этой стране».

«Оппозиция Абхазии пытается породить сомнения: мол, если это допустить сегодня, то завтра абхазы перестанут быть хозяевами страны. Но ведь понятно, что землю из Абхазии никто не увезет», – поясняет депутат Госдумы.

При этом он не стал говорить, что землю хотя и «не увезут», но ее хозяевами станут новые владельцы.

Кроме того, идея вхождения Абхазии в состав Союзного государства может вооружить проамериканскую грузинскую оппозицию (читай агентуру) и обострить внутриполитическую ситуацию в Грузии, создав серьезные проблемы для лояльной к России грузинской правящей верхушки.

Тем временем глава МИД Абхазии справедливо отмечает, что в силу отсутствия внутренних источников финансирования Абхазия нуждается во внешних инвестициях, ведь крупную долю ее бюджета формирует российское государство, а не собственная экономика.

В середине августа в Абхазию прибыла делегация минэкономразвития России во главе с министром Решетниковым. Российский министр побывал на объектах, которые были построены в республике по инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В их число вошли парк и колоннада в Гагре, подстанция «Гагра-1» и очистные сооружения в Гагрском районе, а также школа в Новом Афоне, Абхазский драматический театр и Сухумский аэропорт.

Только простое перечисление этих объектов дает представление о масштабах многолетней односторонней помощи со стороны главного союзника, по разным данным перевалившей за миллиард долларов.

В ходе этого же визита замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач расставляет вполне логичные акценты насчет «серьезных, долгосрочных, обоюдовыгодных контрактах с крупными внешними инвесторами и выражает уверенность, что «без серьезных частных инвестиций невозможно добиться того, о чем мы мечтаем, чтобы экономика республики стала самодостаточной».

Мечтает ли абхазская общественность о «самодостаточной» экономике, учитывая подтекст о сокращении прямой российской финансовой помощи с одной стороны, а с другой – открытость абхазской экономики для российского капитала, сказать трудно.

Но Россия, делегируя в Сухуми представительной делегации профильного госучреждения во главе федерального министра, дает понять: будем и дальше помогать, будут и прямые финансовые вливания, но дайте возможность прийти крупным частным капиталом – российским капиталом.

Визиту представительной московской делегации предшествовало подписание в Москве межправительственного соглашения о содействии социально-экономическому развитию Абхазии на 2023 – 2025 годы. Так что Вольвач не берет слова из воздуха, указывая на необходимость достичь большей открытости и «состояния зрелости», когда экономика Абхазии «позволит себе меньше зависеть от прямых дотаций от Российской Федерации».

Известный своей прямотой Затулин указывает на главный мотив и главный политический аргумент абхазской оппозиции – сохранение права за абхазами быть хозяевами Абхазии. И в Абхазии были моменты, когда вопреки позиции и местного политического руководства, и главного союзника республики – Российской Федерации, общественность добивалась своего по разным спорным вопросам. Причем дело доходило до острейшего противостояния, вплоть до политического кризиса.

Есть еще одна оставленная без внимания сторона – Тбилиси. Экономическое объединение Абхазии с Россией Грузия считает продолжением политики аннексии, что, кстати, не так далеко от позиции абхазской оппозиции. Тбилиси заявляет о своем праве на все вышеперечисленные объекты на территории отколовшейся Абхазии и однозначно выступит против их приватизации в пользу РФ, хотя серьезнейшие инфраструктурные системы самой Грузии находятся в собственности российских кампании.

Примерно таковы противоречия на пути достижения большей открытости и экономической интеграции Абхазии с Российской Федерацией.

Скоро абхазский парламент должен принять решение, способное изменить ситуацию и вокруг, и внутри Абхазии и спровоцировать новую полосу ее развития. К счастью, эпоха «горячих голов» проходит на постсоветском пространстве. Абхазия не исключение.