Аблаева рассказала о положении ислама в Крыму

В Крыму работают все мечети и медресе, а Ураза-байрам и Курбан-байрам отмечаются на республиканском уровне, чего никогда при Украине не было.

Об этом в эфире «Крым 24» заявила член совета крымских татар при главе Крыма, начальник отдела организации религиозных мероприятий ДУМК, советник главы Крыма Зенифе Аблаева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы наблюдаем, как в европейских странах периодически сжигают Коран, подвергают насилию людей, которые исповедуют ислам. Поэтому сегодня, сравнивая все эти ситуации, мы видим, что в Крыму, в целом в России – есть чёткий курс, поставленный президентом на духовно-нравственные и моральные ценности, которые лежат в основе всего. И сегодня на основе всех этих ценностей мы видим, как растёт количество храмов и мечетей. Люди имеют сегодня возможность получать религиозное образование – в России открыто много университетов по направлению теология. Если мы будем говорить конкретно о Крыме, то мы сегодня отмечаем наши религиозные праздники. Они отмечаются на республиканском уровне. И об этом нужно говорить, напоминать, что Ураза-байрам, Курбан-байрам мы отмечаем на республиканском уровне, этого никогда не было в Крыму», – подчеркнула она.

Аблаева добавила, что в Крыму сегодня любой желающий может дать своему ребенку религиозное образование.

«Сегодня у нас на высочайшем уровне отправляются паломники в хадж. У нас есть свой крымский туроператор, который занимается паломническими поездками. И квоты растут. Раньше из-за того, что у нас высокий уровень предоставления такой услуги – к нам приезжали из других регионов России, чтобы через нашего туроператора отправляться в паломничество. Сегодня уже каждый регион получает определённую квоту на паломников, и Крым сегодня занимает лидирующее положение в квотах, позволяющих людям исполнить один из столпов ислама и посетить святые земли. Очень много сегодня привилегий и делается шагов, чтобы люди имели возможность просвещаться духовно, нравственно, и вообще ценили то, что они сегодня имеют. Потому что мы были свидетелями истории и в украинский период, и сегодня, когда мы живём в российском Крыму – нам есть что и с чем сравнивать. Мы прекрасно понимаем, как было раньше и что сегодня. И надо ценить, и быть благодарными всему этому, и просто жить, развиваться на родной земле», – отметила представительница ДУМК.