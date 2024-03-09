Аборты убили вдесятеро больше украинцев, чем война

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Из-за массовых абортов Украина потеряла больше населения, чем за десять лет войны против Донбасса и России.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общие данные по Украине – два миллиона сто абортов за тридцать два года независимости. А каковы потери Украины в войне с 2014 года? Тысяч двести-двести пятьдесят. Общие, гражданских и военных. Ну вот, считайте, что на абортах мы потеряли в десять раз больше. Это страна, которая по мнению специалистов, давно провалилась по уровню воспроизводимости. Без завоза мигрантов мы давно не можем удержать ни территорию, ни экономику, для нас это кричащая проблема», – сказал Арестович.

«Мы за 32 года войны против самих себя убили два миллиона украинских граждан. Которые родили бы ещё нам граждан. Потому что люди имеют свойства мультиплицироваться. Два миллиона мальчиков и девочек родили бы как минимум по одному миллиону, и дальше, в тридцатые и сороковые, мы бы имели лучшую демографическую ситуацию», – добавил экс-советник ОП.