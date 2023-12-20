Абрамович безуспешно попытался стать рукопожатным для ЕС

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Генеральный суд Евросоюза отклонил иск российского миллиардера Романа Абрамовича, тем самым оставив в силе принятые против него ограничительные меры (санкции).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Lawyers Week.

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Отмечается, что Абрамович – имеет российское, израильское и португальское гражданство и является мажоритарным акционером материнской компании «Евраз», одной из ведущих российских групп в сталелитейном и горнодобывающем секторе, который «обеспечивает существенный источник доходов российского правительства».

После начала СВО Евросовет заморозил средства и запретил въезд в ЕС или транзит через него бизнесменам, которые занимаются деятельностью в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов РФ.

Указывается, что Абрамович оспаривает в Генеральном суде Европейского Союза включение и сохранение его имени в списках физических и юридических лиц, на которых распространяются эти меры. Кроме того, он требует компенсации за ущерб, нанесенный его репутации, который, по его предварительной оценке, составляет миллион евро.

«Генеральный суд отклоняет иск Абрамовича, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные меры. На самом деле Совет не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить имя г-на Абрамовича в спорных списках, учитывая его роль в группе «Евраз» и, в частности в ее материнской компании. Кроме того, Суд отмечает, что включение и сохранение имени г-на Абрамовича в списках, о которых идет речь, не представляют собой неоправданного и непропорционального нарушения его основных прав, которые включают, в частности, право на уважение частной и семейной жизни, свободу ведения бизнеса и свободное передвижение. В этой связи Генеральный суд напоминает, в частности, что законодательство ЕС предусматривает возможность разрешать использование замороженных средств для удовлетворения основных потребностей и предоставлять конкретные разрешения, позволяющие высвободить средства или другие экономические ресурсы. Что касается, в частности, предполагаемого нарушения права г-на Абрамовича как гражданина Португалии и, следовательно, ЕС, свободно передвигаться по территории Европейского Союза, Генеральный суд отклоняет его доводы о непропорциональном нарушении эта свобода как необоснованная. Поскольку г-н Абрамович не смог доказать, что включение и сохранение его имени в списках были незаконными, его иск о компенсации также отклонен», – пишет Lawyers Week.