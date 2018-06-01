Политнавигатор - Новости России и Украины
01.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина

Абрамович окончательно стал израильтянином


Российский олигарх Роман Абрамович завершил процесс получения гражданства и живет в Израиле, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Процедура получения израильского паспорта прошла в его случае не более оперативно, чем обычно.

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Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции “Эхо Москвы” посол Израиля в России Гарри Корен.

“Он завершил процесс, насколько мне известно, переехал, получил израильский паспорт и живет в Израиле. Это оперативно со всеми (лицами – ред.), может быть человек, более известный (поэтому такое ощущение быстро – ред.), но поверьте, любого человека, который приходит в миграционную службу, мы стараемся достаточно оперативно определить”, – сказал он.

Как ранее сообщалось, российский олигарх Роман Абрамович прибыл на частном самолете в Израиль, где проходил процедуру получения израильского гражданства. Ранее у него возникли проблемы с продлением британской визы, поскольку он не захотел пояснить источники приобретения своего состояния, чего требует новый британский закон.

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