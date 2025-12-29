Абрамович отверг ультиматум Стармера и пошёл в атаку

Елена Острякова.  
29.12.2025 20:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 969
 
Великобритания, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Российский олигарх Роман Абрамович отказался передавать 2,5 миллиарда фунтов от продажи футбольного клуба «Челси» Украине, как того требовал британский премьер-министр Кит Стармер.

Об этом пишет британская The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский олигарх Роман Абрамович отказался передавать 2,5 миллиарда фунтов от продажи футбольного клуба «Челси»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В середине декабря Стармер пригрозил Абрамовичу судом, если он не отдаст деньги. Однако российский олигарх намерен не только защищаться, но и нападать. Он подает встречный иск, в котором требует вернуть себе 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, замороженных из-за санкций в британском офшоре на острове Джерси.

Теперь Абрамович нанял лучших юристов мира, чтобы они представляли его интересы в судебном разбирательстве: теневого генпрокурора в Палате лордов лорда Дэвида Вулфсона и бывшего старшего юрисконсульта Дональда Трампа Эрика Хершманна.

Представители Абрамовича уже заявили, что 1,4 млрд фунтов стерлингов из 2,35 млрд, полученных от продажи «Челси», не могут быть выделены благотворительному фонду до тех пор, пока правительство Джерси не прекратит расследование и судебные действия.

«Абрамович действует, как всегда, пытаясь усидеть на нескольких стульях. Для Кремля – не отдавать деньги Украине, потому что это будет расценено как предательство. Но и сохранить некое лицо, так как он гражданин не только России, но и Израиля и Португалии. Конечно, он не хочет стать нерукопожатным в западном обществе», – сказал представитель организации-иноагента «Трансперенси Интернешнл — Россия» Иван Корж в эфире телеканала-иноагента «Дождь».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить