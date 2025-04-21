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Миллиардер Роман Абрамович накануне Пасхи был замечен в Екатеринбурге на премьере спектакля, посвященного местному поэту Борису Рыжему.

На представлении в Свердловской киностудии миллиардера сопровождали дочь и зять покойного президента РФ Бориса Еельцина Татьяна и Валентин Юмашевы.

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Как утверждает телеграм-канал из сетки беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского INSIDER-T, визит Абрамовича на Урал был связан вовсе не с интересом к трагической судьбе алкоголика-самубийцы Рыжего, а беспокойством за мемориальный центр другого Бориса – членом «Семьи» которого считают олигарха.

Якобы он согласился профинансировать работу скандального Ельцин-центра на 2025-2027 годы. Об этом его упрашивала семья Юмашевых.

По слухам, в условиях СВО президент РФ счел обнуленными свои обязательства перед «Семьей», и государственные деньги на «центр мерзотной либероты» (определение телеведущего Владимира Соловьва) больше выделяться не будут. Абрамович же якобы согласился выделить 2-3 миллиарда рублей в качестве безвозмездной поддержки и еще 1 млрд в виде гранта. На эти деньги Ельцин-центр сможет спокойно прожить до 2027 года.

Визит миллиардера в Екатеринбург стал откровенным вызовом старого олигархата воющей стране. Абрамович прилетел на самолете за 85 млн долларов – частном Airbus A319. Внутри есть спальня, душ, удобные диваны и места для приема пищи и телевизоры.

Откуда у полдсанкционного бизнесмена деньги на самолет и Ельцин-центр? В марте The Times писала, что 2,3 млрд фунтов стерлингов от продажи принадлежавшего Абрамовичу «Челси» никогда не дойдут до Украины. Они были заморожены в течение почти 3 лет. Бывший владелец тянул время, требуя в обмен на финансирование врагов России снятия санкций, но сейчас он считает, что если будет заключен мирный договор, то санкции снимут бесплатно.

Если же этот план не выгорит, на Ельцин-центр могут пойти средства, вырученные Абрамовичем от продажи своих активов в Москве, которой он активно занимался с осени прошлого года. В частности за 55 миллионов долларов планировалось продать Музей современного искусства «Гараж» в московском Парке Горького за 55 миллионов долларов.

В апреле этого 2024 года ФСБ проводила в этом «очаге культуры» обыски на предмет запрещенной и признанной экстремистской ЛГБТ-литературы. Силовики подозревали что через «Гараж» финансировались иноагенты. Проектом занималась бывшая жена олигарха Дарья Жукова, которая сейчас повторно вышла замуж. Сам Абрамович тоже не тоскует и завел себе новую любовницу – украинскую модель Наталью Гоцик.

Тем временем, несмотря на «гонения», связанные с СВО, Ельцин-центр активно развивается. Уже более года в Москве функционирует его филиал, ради которого был практически разрушен исторический памятник федерального значения – усадьба Долгоруковых-Бобринских.

Не смотря на слухи об опале сислибов, в прошлом году Госдума семь раз отказывалась рассматривать законопроект, предусматривающий закрытие Ельцин-центра. Правительство РФ также отказалось поддерживать эту инициативу.

Хотя в Ельцин-центре утверждают, что с 2022 года сократили количество мероприятий с политическим подтекстом, периодически они там пояляются: то сотрудник израильского «Центра российских исследований» (ЦРИ) Чубайса, русофоб Александр Архангельский, то соавтор клипа про смерть русских солдат одиозной Pussy Riot художница Алиса Горшенина, то правнучка бывшего главы СССР русофобка Нина Хрущева (правда, мероприятие с ней в последний момент отменили).