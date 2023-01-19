Абрамович в переговорах на стороне Украины

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Олигарх Роман Абрамович участвует в российско-украинских переговорах как посредник по просьбе Киева.

Об этом в интервью иноагенту Ирине Шихман заявил украинский продюсер Александр Роднянский, ранее зарабатывавший в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня всегда были отношения с украинской частью политического спектра. Я разговаривал со своими украинскими друзьями-политиками, и они говорили о необходимости найти кого-то, кто бы мог быть полноценным посредником… Я сказал, что лучший человек, которого я знаю – это Роман Аркадьевич Абрамович. И когда война, а точнее полномасштабная агрессия началась, то первым мне позвонил мой сын, а вторым глава офиса президента Ермак и сказал: давай с Абрамовичем поговорим. И тогда началась попытка привести к быстрому мирному решению», – сказал Роднянский.

По его словам, свою роль в выборе Абрамовича сыграл тот факт, что олигарх может легко связаться с российскими властями. Продюсер подозревает, что Абрамович был отравлен весной российской стороной.

«Я знаю, что было, но я при этом не присутствовал. Есть принцип римской юриспруденции: кому выгодно. Если вы почитаете провоенные телеграм-каналы, то вы увидите, кого они винят во многих вещах: Абрамович враг. Он обменял пятерых командиров «Азова». Конечно, он для них враг», – сказал Роднянский.

Он расхваливал эмпатию олигарха, которая проявляется в помощи украинцам. О фактах помощи Абрамовича Донбассу в течение последних 8 лет ничего неизвестно.

В июне адвокаты Абрамовича (бельгийская юридическая фирма Daldewolf ) принесли в английский суд, который рассматривал иск олигарха, рекомендательное письмо от главы фракции «Слуги народа» Верховной Рады Украины Давида Арахамии, где написано, что «при содействии господина Абрамовича удалось спасти более 400 тысяч человек».