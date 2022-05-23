Абрамович займется «восстановлением Украины»

23.05.2022  08:56 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Политика, Проституция, Украина
Новости Украины

Ренегаты из распущенной фракции ранее запрещенной киевскими властями партии ОПЗЖ вместе с некоторыми изначально внефракционными мажоритарщиками создали в украинской Верховной Раде новую – теперь уже не оппозиционную, а «конструктивно-провластную» депутатскую группу «Восстановление Украины». Ее возглавили нардепы Максим Ефимов и Игорь Абрамович.

В группу вошли 17 человек:


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Игорь Абрамович – сопредседатель; 

Максим Ефимов – сопредседатель;

Анатолий Бурмич;

Олег Воронько;

Валерий Гнатенко;

Артем Дмитрук;

Дмитрий Исаенко;

Игорь Кисилев;

Александр Ковалев;

Александр Лукашев;

Владимир Мороз;

Татьяна Плачкова;

Наталья Приходько;

Антонина Славицкая;

Вадим Столар;

Александр Фельдман;

Александр Юрченко.

Как видим, основу новой группы идеологических ренегатов стали нардепы, не связанные с финансовым интересом олигархической группировки Фиртаща-Бойко-Левочкина. Таким образом, даже превратив свое бесславное существование, партия ОПЗЖ осталась верна принципу внутрифракционного деления и дробления.

 

«Уже сегодня нужно создавать надлежащие законодательные условия для притока в страну инвестиций, восстановления разрушенной инфраструктуры, обеспечения новых рабочих мест, возвращения украинцев из-за границы и поддержки граждан, в результате войны оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах», – заявил избранный сопредседателем новой группы нардеп-миллиардер и бывший член ОПЗЖ Игорь Абрамович.

 

Абрамович – бизнесмен из Харькова, основной сферой деятельности его был газодобывающий бизнес. У 2015 году создал газодобывающую компанію ООО «Укргазинвест». Позже 50 % доли в компании продал инвестиционному фонду «Каскад-Инвест» бывшего младорегионала, бизнес-партнера Игоря Коломойского Виталия Хомутинника. Имел связи с покойным экс-мэром Харькова Геннадием Кернесом. В 2007—2012 был депутатом одного из райсоветов Харькова и помощником нардепа от Блока Юлии Тимошенко Александра Фельдмана – еще одного влиятельного харьковского миллионера и владельца самого крупного на Украине Барабашовского рынка. Вместе с Фельдманом уже под занавес правления Порошенко «мигрировал» в новосозданную партию ОПЗЖ, откуда вышел 24.02. 2022 года – прямо в день начала росийской СВО на Украине.

Такой вот замечательный «пророссийский политик». Впрочем, увлеченная созданием политических потемкинских деревень сурковская бюрократия именно на таких политиков на Украине и делала ставку, рассказывая Путину о том, как у РФ «все схвачено» в Незалежной и подменяя этими фантастическими картинками реальную работу на украинском направлении.

Напомним, 21 апреля в Верховной Раде  часть экс-нардепов от ОПЗЖ, связанных с группой Фирташа создали депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир» во главе с предавшим и отстранившим от руководства партией своего политического компаньона Виктора Медведчука экс-министром энергетики в правительстве Януковича Юрием Бойко. В ее состав вошли 25 бывших нардепов от партии ОПЗЖ.

 

 

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