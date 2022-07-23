Абрамович замечен на переговорах в Стамбуле: что он там делал?

Новости Украины

Олигарх Роман Абрамович был замечен на церемонии подписания соглашения по вывозу зерна из портов Украины в Стамбуле. Ранее он появлялся на российско-украинских переговорах в Минске.

Об этом пишет итальянское издание Ansa, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Роман Абрамович на подписании соглашения по зерну в Стамбуле сидит в первых рядах. Потому что он играл очень важную роль как посредник в переговорном процессе. Роман Абрамович также заплатил штраф за режиссера Кирилла Серебренникова (обвиненного в хищении – ред.). Абрамович также играл большую роль как посредник и при переговорах России и киевского режима в Стамбуле весной, которые были прерваны Киевом. Это признак того, что переговоры между Россией и Киевом могут опять возобновиться при посредничестве Эрдогана и при участии Абрамовича», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

Высказывается версия, будто бы Абрамович мог помочь договориться с еврейскими бизнесменами Одессы и Николаева. Однако радиоведущий Сергей Мардан считает, что присутствие олигарха плохим признаком.

«Может ли все происходящее на Украине и вокруг нее дискредитировать больше, чем участие такого персонажа как Абрамович? Уже пятый месяц на огромном фронте протяженностью 2500 километров русские солдаты проливают кровь в жестоких боях. А тем временем, гражданин Португалии – Роман Аркадьевич Абрамович выкручивает свой гешефт», – отметил радиоведущий.

В июне британская The Times утверждала, что адвокаты Абрамовича принесли в английский суд, рассматривавший дело о наложении санкций на олигарха, рекомендательное письмо от главы фракции «Слуги народа» Верховной рады Украины Давида Арахамии. В письме якобы было написано, что «при содействии господина Абрамовича, делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, с помощью которых смогли спасти более 400 000 человек. Также его усилия в вопросе обмена военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек».

Суд в Братании Абрамович проиграл, но продолжает судиться в ЕС, требуя отменить введенные против него санкции, так как решение нарушает его права, как гражданина Португалии. Олигарх настаивает на том, чтобы Евросоюз перевел в его благотворительный фонд свыше миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. В Европе за миллиардера ходатайствует сбежавший из России режиссер Кирилл Серебреников.

Адвокаты Абрамовича предложили лично сообщить чиновникам ЕС, что он не поддерживает войну Владимира Путина в Украине, сообщал EUobserver .

«Абрамовича попросят доказать свой протест именно в России. Его команда достаточна и профессиональна, а центральный офис располагается прямо через реку от Кремля, тут только решиться надо. Но, в любом случае лето уйдет на переговоры, а потом посмотрим. Решится ли он остаться с санкциями и потерять свое имущество на Западе или не рискнет выступить против президента Путина?» – писал в июне политолог Марат Баширов.