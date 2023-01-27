«Абрамсы» на поле боя – консервные банки с трупами ВСУшников» – российский заукраинец

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Натовская тяжёлая бронетехника, которой собираются снабдить ВСУ, без авиационного прикрытия фактически превратится в железные пылающие гробы.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил ратующий за ВСУ российский экономист, бизнесмен и обозреватель Дмитрий Потапенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он выразил уверенность, что даже по истечении двух с половиной месяцев – натовские танки на фронте можно не ждать.

«И за эти месяцы надо или держать рубежи, или идти в контрнаступление, о чём говорил Байден, какими-то другими методами», – отметил ведущий канала, пиарившийся имиджем «адекватника» журналист Максим Назаров, после 24 февраля поклявшийся в лояльности бандеровскому режиму.

«2,5 месяца это очень долго. И за это время параллельно (мы же рассматриваем шахматную доску целиком) 1 марта здесь начнётся мобилизация, она будет необычная, с 18 до 30, под эту сурдину набирают не только рекрутов, но и волонтёры, которые будут разносить, поэтому с 1 марта пойдёт в войска – очень много бойцов. Параллельно-то процессы идут не очень», – добавил Потапенко.

В ответ Назаров перечислил обещанные Украине танки: «80 «Леопардов», «Челленджеры», 31 «Абрамс», плюс 8 ремонтно-эвакуационных машин для их ремонта, плюс обучение наших украинских танкистов».

«Абрамсы» – это очень сложно, это фундаментально, – ответил бизнесмен. – Поскольку я радиолокационщик, я просто помню, какие системы обнаружения – они же везде стоят, танки тоже ракетами поражаются. Но по сравнению с Т-90, с Т-80 – это навёрнутая машина. Там нет уж расхождения, но всё равно машина понавёрнутей. По управлению, и там слишком много электроники».

Он добавил, что без авиации натовские танки на поле боя для ВСУ могут послужить разве что пылающими гробами.

«Словесно Украина идёт в наступление, а чем ей идти? Сейчас ситуация – просто месилово ради месилова. Тот же Бахмут – это будут пехотные штыковые атаки с использованием крайне примитивного вооружения. Танки? Ну, хорошо. Их количество настолько незначительно… И основное даже не в этом. Танкам нужно прикрытие. В среднем общевойсковом бою жизнь танка – 15 минут. Потому что, если есть превосходство, например, в воздухе, если танки не прикрывать с воздуха, а пока что я ничего не помню про истребители… Дискуссия? Какая-то дискуссия на человеческом мясе замешанная. Если танк попрётся без прикрытия, то его российская авиация, истребители – просто пожгут на хер», – объяснил российский спикер. «Абрамсы», вся эта требуха, надеюсь, что их будут достаточно долго беречь, и они протянут хотя бы до конца лета. Я думаю, что их всё-таки будут дозированно ставить в войска именно по причине того, что танк без прикрытия – это консервная банка с четырьмя трупами, больше ничего», – добавил Потапенко.