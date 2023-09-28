«Абрамсы» не обеспечат прорыв ВСУ – украинский военный аналитик

Поставленные на Украину американские танки «Абрамс» не смогут обеспечить прорыв ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Стариков подчеркнул, что помимо создания плотных минных полей, Россия насытила свою армию большим количеством противотанковых ракетных комплексов.

«Для того, чтобы использовать танки, необходимо создать на тактическом уровне плотное сведение в сетецентричную систему: пехота – беспилотник – танк. Как только разваливается это все, пехота и беспилотник, а танк остается, его тут же подбивают, потому что средств ПТРК большое количество. Там ведь не только авиация работает, там спецназ работает на поле боя, в засаде сидит. Они ночью выходят и то же самое, наносят поражение, потому что у противника ПТРК очень хорошее.

Так вот, отвечаю на ваш вопрос, сможет или нет – не сможет. Почему? Потому что сама по себе наземная составляющая очень сильная, а то количество боевой бронированной техники, а также танков, два батальона, оно не решит никакую задачу», – заявил Стариков.