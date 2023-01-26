«Абрамсы» никуда не годятся на Украине – Артамонов

Американские танки «Абрамс» малопригодны к боям на большей части территорий Украины, при этом легко поражаемы и капризны в эксплуатации.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта попросили дополнить слова его коллеги Виктора Мураховского, который сказал, что защита натовских танков плохо подходит для малых дистанций боя. Исследования показали, что 55% территорий Украины – закрытая местность дальностью прямой видимости менее 500 метров.

Артамонов полностью согласился с данным утверждением.

«Основные боевые танки НАТО обладают весом от 60 тонн. Мало того, они на метр выше наших Т-72 и Т-90, это летально на поле боя. Их переброска затруднена, поскольку дороги и мосты неприспособлены под их вес, а в ряде областей местность достаточно топкая и заболоченная. Кроме того, требуется очень сложное, капризное обслуживание для того же «Абрамса». Лучше всего он ходит на авиационном керосине, его газотурбинный двигатель лучше всего ест керосин, а не солярку», – добавил эксперт.

При этом, по его словам, такие машины уже показали в бою свою уязвимость.

«Вообще была рекомендация производителей не использовать его в сфере ведения прямого танкового огня со стороны противника. Потому что он горел, как свечка, даже от старой системы ПТРК «Фагот» на территории Сирии. Согласно сирийским повстанцам, они пять машин сожгли за один бой. Вчера беседовал с коллегами на арабском канале, в том числе, из Вашингтона и Египта, и они подтвердили, что, как они подсчитали, минимум – две, от двух до пяти машин за один бой, причём, при помощи старой системы противотанковой обороны, старыми ПТУРами», – отметил Артамонов.

Кроме того, основой данной тяжёлой техники являются старые разработки.

«Естественно, эти танки не годятся хотя бы потому, что им 50 лет в обед, реально 50 лет. «Абрамс» М1А2 – это концепт 70-х годов. Танк «Леопард» бесконечно модернизировался, а у этого даже нет всех элементов активной защиты, динамической защиты – то, чем снабжены все наши танки. У них нет автоматов заряжания. Кроме безумно дорогого «Леклерка», который даже французы сняли с производства. Он есть только во Франции как экземпляр и ещё в Арабских Эмиратах. Поэтому машины эти, действительно, никуда не годятся, они не пройдут по заболоченной местности ни весной, ни осенью, они очень плохо себя ведут на разворотах, потому что очень тяжёлые. И плюс к этому их легко поразить тандемным кумулятивным зарядом», – заключил военный обозреватель.