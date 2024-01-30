«Абрамсы» стоят на линиях обороны Киева – аналитик
Американские танки стоят неподалеку от украинской столицы.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный аналитик, полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, на передовую эти танки не перебрасываются, но они есть и будут задействованы в случае прорыва ВС РФ к украинской столице.
«Скажите мне, а где «Абрамсы»? Мы подбили «Челленджер», мы бьем, а этих – нет. Но они есть, как в том анекдоте. Я полагаю, они на второй линии обороны стоят и по объектам разбросаны», – считает эксперт.
«Группировка 150 тысяч – киевского особого оборонительного района – это очень мощная сила. Это сила не только оборонять Киев, Киевскую область, – эта сила может при тех или иных мероприятиях перейти в контрнаступление и наделать такого на фронте, что нам мало не покажется», – заявил Матвийчук.
Спасибо!
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