Абромавичус и Коболев – чистые агенты США. Путин намекает Зеленскому на последствия

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Американцы могут продвигать на пост премьер-министра Украины председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева, так как он безропотно отдаст им полный контроль над энергетикой, ресурсами, землёй и ГТС Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Внедрив Айвараса Абромавичуса в «Укроборонпром», США уже получили доступ ко всем советским военным секретам на Украине, а также контроль над ВПК.

Всё это, по мнению Карасёва, может очень сильно разозлить Москву, которая не будет сидеть и смотреть сложа руки.

«Вроде бы Кушнер (старший советник президента США – прим. ред.), зять, был очень доволен встречей с президентом, и они будут делать всё, чтобы был приемлемый для американцев премьер. Потому что есть три кандидата: Тимошенко, если на коалицию, Палица, человек, вроде бы, Коломойского, и Коболев. Там игра какая идёт? Допустим, по Коболеву. Были некоторые, я немножко знаю инсайды, были некоторые разговоры с нашей стороны, со стороны команды президента, что он как бы амбициозный и так далее. Ему сказали, что: «Не переживайте, он же сбитый, потому что такие премии, мама и так далее, уже гиря на репутации, поэтому он политически не амбициозный, в этом смысле не опасный».

Но зачем он нужен? Первое, Коболев в теме по газу, по энергетике – будет выполнять всё, что сделано, тем более, если премии были и так далее, это тоже на крючке. ГТС, «Севпоток», земля – полностью реализовать эту неолиберальную программу и окончательно, так сказать, купить Украину. Это называется «реформы» и убрать олигархов.

Запад, в этом смысле, получил более или менее чистый лист, он может сейчас рисовать лучше. Поэтому сейчас они и хватают молодого президента, чтобы склонить на его сторону. Почему Путин ждал-ждал-ждал, но потом дважды, это вообще не характерно для этого человека, на Санкт-Петербургском форуме вроде бы спросили, он сказал: «Да, я не знаком, но хочу», и так далее. И ещё раз прокомментировал это всё, потому что ждут сигнала. И если не будет сигнала, а какие аргументы у русских, они что, на это смотреть там будут или нет? И Путин не будет долго на это смотреть, а у него есть разные аргументы: от танков, и экономические аргументы тоже есть», – рассказал он.

Также политолог заметил, что назначение Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета «Укроборонпрома» открывает США полный доступ к украинскому ВПК.

«Назначили же Абромавичуса членом наблюдательного совета. Это же понятно, что западные корпорации и круги поставили человека, который должен контролировать не «Оборонпром», а украинский ВПК. Военно-технические разработки, которые есть, военно-конструкторское бюро, которое у нас есть хорошее, экспорт вооружений, конкурировать, советские технологии какие-то есть – это серьёзно. Знаете, был скандал… «Оборонпром», он же был предвыборный, но тогда уже раздавались, извините меня, голоса трезвых людей, которые говорили, что: «Смотрите, мы просто открываем американцам карты», – резюмировал Вадим Карасев.