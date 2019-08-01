Абромавичус вознамерился сделать из «Укроборонпрома» конфетку

01.08.2019, Киев, Игорь Петров

Через пять лет «Укроборонпром» войдет в число ТОП-30 мировых производителей вооружения.

Об этом в эфире Радіо НВ уверенно заявил экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, который в июне 2019 года возглавил Наблюдательный совет «Укроборонпрома», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем развиваться в направлении, чтобы через пять лет, к концу первого срока президентства Зеленского, – эту компанию уже бы не узнали, и она бы была уже в ТОП-30 мировых производителей вооружения.

Мы считаем, что с этой командой мы к концу пяти лет президентства Зеленского можем сделать из этой компании производителя вооружения мирового уровня.

На данном этапе мы находимся примерно на 80-м месте в мире по размеру производства вооружения. Мы потеряли часть рынков, потеряли часть продукции, которую продавали на традиционные рынки.

Компания – не в таком состоянии, в каком мы хотели бы ее видеть. Это – не современная компания. Все устарелое включая менеджерские подходы внутри компании», – грезит Абромавичус.