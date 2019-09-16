Абромавичуса требуют уволить из Укроборонпрома за литовское гражданство

16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство внутренних дел Литвы официально подтвердило, что гендиректор Укроборонпрома и бывший литовский министр Айварас Абромавичус имеет литовское гражданство, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом со ссылкой на документы сообщил нардеп от партии “Слуга народа” и бывший журналист 1+1 Александр Дубинский.

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“Это означает, что он НЕ имеет права работать в правительственных и оборонных структурах. Более того, не может иметь доступа к государственной тайне. И должен быть уволен в соблюдение законов Украины”, – написал Дубинский на своей страничке в соцсети.

Ранее на сайте Дубинского появилась информация о том, что Абромавичус оказался бизнес-партнером друзей президента России Владимира Путина.

Абромавичус в декларации за 2018 г отчитался, что владеет 1 тыс акций компании “Lobiu Sala AB” (Швеция, Стокгольм). Фирма Lobiu Sala (в переводе с литовского – “остров сокровищ”) акционер холдинга East Capital, в котором ранее Абромавичус работал управляющим партнером.

Сообщается, что фонды East Capital инвестируют деньги в акции “Газпрома” и “Сбербанка России”. Кроме того, компания East Capital Asset Management владеет 4,45% акций российского банка “Санкт-Петербург”. Руководит банком Александр Савельев, которому принадлежит 21,7% акций. Именно его принято считать бизнесменом, близким к окружению Путина.

Позже на своей странице в соцсети Дубинский сообщил, что после того, как на сайте Dubinsky.pro была опубликована новость о том, что директор “Укроборонпрома” Абромавичус – инвестирует в Путина, ему тут же написал сам герой публикации.

“Я никогда не публикую личные переписки. Но здесь другой случай. Абромавичус сам публиковал свои переписки с другими людьми. И, видимо, вполне нормально к этому относится. Поэтому – принимаю его правила игры. Наслаждайтесь. Хамов надо учить”, – написал нардеп.

Он также опубликовал скриншоты переписки с Абромавичусом.

Согласно переписки, первым написал Абромавичус, который прислал ссылку с новостью.

“Пи*дишь и не краснеешь. Спросили бы”, – написал новый руководитель “Укроборонпрома”.

“А можно за базаром следить? Рекомендую”, – ответил Дубинский.

Абромавичус ему объяснил, что не является акционером East Capital.

“Я не являюсь акционером East Capital с тех пор, как начал работать в Правительстве. Мерзко ведете себя”, – написал глава “Укроборонпрома”.

“Учись читать по-русски. В конце новости написан автор. Можешь ему написать. Умник”, – ответил ему нардеп.

“Но сам с легкой руки, с большим удовольствием фейки готов в любую пору времени распространять. Контента не хватает? Или реальной работы мало в Раде?” – парировал ему Абромавичус.

“Тебя забыл спросить, что мне делать. В следующий раз, думай, как и что пишешь людям. Чтобы не послали нах*й”, – ответил “слуга народа” Дубинский.

Напомним, 30 августа Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна “Укроборонпром” Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичуса.