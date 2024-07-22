«Абсолютная беспечность»: в Севастополе игнорируют тревогу после смертельного удара по пляжу

Даже после трагедии в Учкуевке отдыхающие в Севастополе продолжают игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Соответствующее видео опубликовал участник СВО севастопольский музыкант Алексей Процко, запечатлевший на пляже «Омега», как во время сигнала «Баллистика» никто из отдыхавших у кромки воды и прогуливающихся вдоль берега и не подумал проследовать в укрытие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я с моим другом много спорил, утверждал, что нужны укрытия. Он говорил, что не нужны, потому что людям наплевать, они и пальцем не пошевелят, надеясь на авось. И это оказалось действительно так. Мне и другие люди начали говорить, что никто не реагирует должным образом на сирены. В связи с этим, понимаю, что все расходы на мифическую безопасность — это замыливание глаз – и выбрасывание денег в мусор. Никому это не нужно. Ни одна ..опа даже не пошевелилась» – написал Процко на своей странице в ВК.

Блогер и общественник отправился на СВО в 2022 году, специально сделав операцию на глаза, чтобы снять ограничения по зрению. Но, вернувшись в родной город, «прозрел» от инертности людей.

«Я часто меняю позиции. И приходится копать себе землянки, капониры и т.д. Потому что мой товарищ не стал однажды этого делать, и его убило. Поэтому каждый раз я, даже если пребывание на пару дней, — первым делом копаю себе окоп. Ну, не хочешь жить, можешь игнорировать безопасность. А если хочешь — да, каждый раз уходить с открытого пространства», – подчеркнул он.

В ответ многие поспешили заверить, что уходят с пляжей, если звучит сирена, а если сигнал «Баллистика», то выскочить из моря и добежать в укрытие за отведенные пару минут не успеют. Но всех обвинять в инфантилизме не стоит.

Всего в Севастополе запланирована установка 600 укрытий на открытых территориях без капитальных строений поблизости. На этой неделе половина из заказанных конструкций поступит в город.