«Абсолютно готов», – Лукашенко о ядерном оружии

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Россия не станет применять тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, без согласования с президентом этой страны.

Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Белоруссии без согласия президента Белоруссии. Вы это четко должны принимать и представлять. Точно так же, если бы нам пришлось защищаться или кого-то атаковать (речь не о ядерном оружии), мы бы тоже посоветовались с Путиным. Он же наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется», – сказал Лукашенко.

Он заверил, что даст согласование на применение ТЯО, «если надо будет Беларуси».

«Абсолютно готов, иначе зачем нужно это оружие, если хоть один сапог переступит границу Белоруссии», – подчеркнул президент РБ.