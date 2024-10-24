«Абсолютно готов», – Лукашенко о ядерном оружии
Россия не станет применять тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, без согласования с президентом этой страны.
Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин никогда не применит то оружие, которое сегодня размещено на территории Белоруссии без согласия президента Белоруссии. Вы это четко должны принимать и представлять. Точно так же, если бы нам пришлось защищаться или кого-то атаковать (речь не о ядерном оружии), мы бы тоже посоветовались с Путиным. Он же наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется», – сказал Лукашенко.
Он заверил, что даст согласование на применение ТЯО, «если надо будет Беларуси».
«Абсолютно готов, иначе зачем нужно это оружие, если хоть один сапог переступит границу Белоруссии», – подчеркнул президент РБ.
Спасибо!
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