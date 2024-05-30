«Абсолютно не готовы» – во Франции испуганы перспективой войны с Россией

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Отправкой своих инструкторов на территорию Украины, Франция де-факто начинает войну против России.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявила французский политолог и юрист Карин Беше-Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти западные инструкторы были на Украине уже давно, всем это понятно. Они были даже до 2022 года, эти программы начались после оранжевой революции. Они это подготовили очень давно. Но разница в том, что они там официально. Это действительно меняет дело. Но объективно война идёт. Макрон может говорить что угодно, что это не объявление войны России, но де-факто так и есть. И рано или поздно, но ситуация обязывает называть вещи своими именами», – сказала юрист.

«А готов ли французский народ к этому? Готова ли французская армия? Вообще нет. Когда вы говорите с военными, или людьми, занимающимися разведкой – они все просто в ужасе от политики Макрона. Все говорят, что Россия не представляет опасности для территории Франции. Мы что будем защищать? Можно воевать, когда есть опасность для Родины, но когда нет опасности, за что воевать? Сейчас мы на грани. Сейчас ещё европейские страны могут заявить о своём суверенитете в отношении США, и сказать, что это не наша война. Если США так хотят воевать – пусть сами и идут, это не в наших интересах, защищать интересы США», – жаловалась Беше-Головко.