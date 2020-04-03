«Абсолютно сумасшедшее и неоправданное действие» – Бортник о санкциях Зеленского против Лукашенко

03.04.2020, Киев, Игорь Петров

Санкции ЕС против Белоруссии, к которым присоединилась Украина, предусматривают возможность ареста активов, и они представляют угрозу и для Белоруссии, и для украино-белорусских отношений.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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«Это какая-то глупость или саботаж действий президента со стороны бывшей команды Петра Порошенко, которая продолжает работать в МИДе, продолжает работать по направлению внешней политики. Очевидно, что присоединение Украины к этим санкциям ничего нового украино-европейским отношениям не даст.

Но это может ухудшить отношения между Украиной и Белоруссией. Белоруссия – важный экономический и политический партнер Украины, переговорная площадка для переговоров по Донбассу.

Это какое-то абсолютно сумасшедшее, абсолютно неоправданное действие. За него президент должен наказать людей, принявших соответствующее решение.

Белоруссии это в любом случае не понравится. Наверное, она оценит это как недружелюбный акт, и взаимоотношения между странами могут осложниться.

Да, эти санкции номинальны. Но там есть возможность ареста активов. Многие белорусские компании работают на территории Украины. Представьте себе, что по заказу ЕС на территории Украины, которая теперь присоединилась к санкциям, арестовываются счета белорусских предприятий. Не все так просто. Эти санкции потенциально опасны для Белоруссии и для украино-белорусских отношений», – делает вывод Руслан Бортник.

О том, что Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии, которые ввёл Европейский союз ещё в 2004 году, стало известно после публикации на официальном сайте ЕС.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению», — сказано в документе.

Санкции предусматривают запрет на поставки оружия в Белоруссию, заморозку активов в европейских банках, а также запрет на въезд в ЕС лиц, якобы причастных к исчезновению оппозиционных политиков и журналистов.