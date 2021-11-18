«Абсолютно трезвый»: Рашкин оправдывается, что спутал лося с кабаном

Вчера Генпрокуратура РФ внесла в Госдуму представление о снятии депутатской неприкосновенности с коммуниста Валерия Рашкина, который месяц назад был задержан в лесу под Саратовым с разделанной тушей лося, убитого браконьерским способом. Комиссия по мандатным вопросам рассмотрит представление до 23 ноября.

А минувшей ночью все это время молчавший об инциденте Рашкин разместил в интернете видеоролик озаглавленный «Мне нечего бояться и скрывать от общества». Он заявил, что теперь «пришло время публично открыто и гласно расставить точки над «і».

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На видео скандальный коммунист сам на себя не похож. Известный своими резкими выступлениями на несанкционированных митингах и в парламенте, свои оправдания Рfшкин озвучивает елейным тоном в напевной манере, напомнившей зрителям то ли радиоспектакль, то ли передачу «В гостях у сказки».

Свой рассказ об охоте Рашкин начал с упоминания «деградировавшей социально-экономической и общественно-политической ситуации», тяжелой избирательной кампания и «напряженной борьбы», которая сказалась на его «здоровье и состоянии». Так он объяснил свою поездку к друзьям в саратовский лес.

Коммунист по часам описал события злополучного дня. Они прибыл на место в 15.00. Друзья выпивали, а сам Рашкин только «перекусил и попил чаю». Застолье длилось полтора часа, когда депутату якобы доложили, что можно поохотиться, разрешение на это есть. После этого он три с лишним часа колесил по лесу с биноклем и тепловизором, пока не встретил лося, которого принял… за кабана.

«Я увидел в бинокль силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком среди кочек с опущенной в высокую траву головой. Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. Дойдя до места, я обнаружил, что среди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал карабин и треногу в чехол и поехал убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля. Какое-то время ушло на разделку туши на месте. Усталость, плохая погода не позволяли обойтись без посторонней помощи для погрузки», – повествовал Рашкин.

Он не пояснил, почему решил разделать труп животного, которое оказалось запрещенным к охоте лосем. Зато признался, что его друзья к этому моменту так крепко напились, что разбудить депутату удалось только Александр Гношева. Вместе они разделали тушу и поехали восвояси, но были задержаны лесниками.

«Внезапность, усталость замешательство не давали оценить всю картину стремительно развивавшихся событий», – говорит Рашкин, утверждая, что боялся подставить Александра.

Именно этим он объясняет то, что сочинил для лесников историю о случайно найденной в лесу туше зверя. Эпизод с припрятанным ружьем коммунист вообще не стал пояснять.

Себя Рашкин назвал «жертвой стечения обстоятельств» («думая что стреляю в кабана, добыл лося») и «спланированной провокации». Поэтому он якобы отказался от медосвидетельствования, будучи абсолютно трезвым. Тем не менее после разбирательства с лесниками он не рискнул сесть за руль и вызвал друзей из Саратова.

«Я готов и буду защищать правду и свои права всеми доступными средствами. Предприму меры к заглаживанию невольно причиненного мною природе вреда. Для этого я уже попытался найти хозяйство, где можно было бы приобрести лосей для того, чтоб хоть как-то компенсировать ущерб», – сказал Рашкин.

Его объяснения не удовлетворили даже соратников, некоторые из которых оказались теперь в нелепом положении после того, как месяц продвигали версию о том, что «лося подкинули».

«Краткое пособие по охоте от Валерия Рашкина: слева — лось, справа — кабан. Не перепутайте», иронизирует по этому поводу в своем телеграм-канале телеведущая Тина Канделаки.

Тем временем у офиса КПРФ в Москве появился импровизированный мемориал убитому лосю.

«Неизвестные активисты на 9-й день после убийства лося в ходе охоты с участием коммуниста Валерия Рашкина принесли к штаб-квартире Компартии траурный венок, «портрет» животного с черной лентой, гвоздики и свечи», – сообщает URA.RU.

«Мне одно интересно. Неужели правда, что три дня эту бедную лосиху просом подкармливали. Там лось и лосиха, больше в массиве нет, и уже никогда не будет. Если это так, это что – охота? Это все равно, что корову убить. Носить ей есть, она к тебе привыкнет, а ты ей потом в лобешник выстрелишь. Как так можно?» – недоумевает политолог Николай Платошкин.

«И если Рашкина вольно или невольно подставили приятели, с которыми он отдыхал в районе саратовских Лысых Гор, то он в свою очередь подставил тысячи людей, выходивших по его призыву на митинги, а позднее – тех, кто защищал его все эти три недели, пока он упорно держался своей первоначальной версии о том, что якобы нашел в лесу уже готовую разделанную тушу. Даже если и «выпалил», как он говорит, не подумав (что вообще-то не подобает профессиональному политику), то ведь была и последующая публикация в «Эхе Москвы», обосновывавшая именно эту версию. А потом три недели молчания, когда сторонники Рашкина вынуждены были повторять слова, от которых он теперь сам отказался», – пишет в своем телеграм-канале публицист Борис Кагарлицкий.

С пониманием к Рашкину отнеслись только журналисты либеральных СМИ, которым с утра пораньше принялся раздавать интервью. В эфирах депутат выглядел уже избавился от заискивающих интонаций ночного видеобращения. Этому способствовали сами интервьюеры. К примеру, ведущие «Эха Москвы» долго благодарили Рашкина за то, что он «сдвинул свой график» и согласился придти.

«Разговор у нас может получиться очень тяжелым, извините заранее. Такова конъюнктура. Мне это как вашему избирателю вдвойне нож по сердцу», – признался перед интервью Александр Плющев.