Абсолютное большинство сербов хочет «Спутник V»

04.05.2021, Москва, Олег Кравцов

В Сербии, насчитывающей порядка семи миллионов жителей, около 3,5 миллионов жителей уже получили первую дозу антиковидной вакцины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил посол Сербии в Москве Мирослав Лазански, отвечая на вопрос, как проходит вакцинация в его стране и какое место в этом процессе занимает российский препарат «Спутник V».

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«Вакцинация в Сербии идет хорошими темпами. Более 3,5 млн граждан уже получили первую вакцину, число граждан, получивших вторую дозу вакцины, приближается к 2 млн. Российский препарат «Спутник V» в этом занимает важное место, но граждане сами выбирают. Во-первых, вакцинация в нашей стране не обязательна, она проводится на добровольной основе. Во-вторых, каждый гражданин может выбрать, какой из вакцин привиться. Но факт в том, что 80 или 85% граждан Сербии хотят российскую вакцину «Спутник V», – сказал дипломат.

Также он отметил, что Сербия стала первой европейской страной, которая собирается начать производить российскую вакцину.

«Сейчас этап проверки качества первых доз, после чего мы сможем самостоятельно выполнять не только расфасовку, но и выпуск. И всё это благодаря прекрасным отношениям между двумя лидерами — президентом Вучичем и президентом Путиным, а также стратегическому партнерству между Сербией и Российской Федерацией», – подчеркнул посол.

Дипломат также рассказал, какие выгоды получит Сербия от выпуска российской вакцины.

«Прежде всего с началом производства Сербия станет независимой в сфере качественной фармацевтической промышленности. Доход? Конечно, определенный доход будет принадлежать Сербии, но сможем ли мы экспортировать вакцину «Спутник V», по каким ценам и на каких условиях, зависит, конечно, от договоренности с российской стороной», – резюмировал Лазански.