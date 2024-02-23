«Абсолютное унижение и позор»: Раненых украинских солдат кормят на 1 доллар в день
На питание раненых солдат ВСУ предусмотрена мизерная сумма, которая составляет примерно 1 доллар в день (менее 100 российских рублей).
Такие цифры на заседании Верховной рады озвучила экс-премьер Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть достаточно фундаментальный вопрос по питанию раненых в коммунальных больницах. Не могут наши герои, наши раненые, наши героини, питаться на 39 гривен в сутки – это абсолютное унижение и позор.
Мы отработали с вами механизм, как сделать так, чтобы они питались по стандартам НАТО, и это есть правильно, у нас в госпиталях, которые подчинены Министерству обороны и другим силовым структурам, именно так. Скажите, пожалуйста, когда мы примем постановление и распоряжение…», – обратилась Тимошенко к чиновникам правительства.
Ответ замглавы Минобороны Украины Наталии Калмыковой был ожидаемо невнятным.
«Информация, экономические, финансово-экономические расчеты направлены на Министерство финансов. После того, как будет согласовано с Министерством финансов, мы сможем вносить изменения в постановление и принимать подходы по питанию в гражданских больницах такие, которые происходят в военных госпиталях», – сказала чиновница.
Спасибо!
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