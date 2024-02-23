«Абсолютное унижение и позор»: Раненых украинских солдат кормят на 1 доллар в день

На питание раненых солдат ВСУ предусмотрена мизерная сумма, которая составляет примерно 1 доллар в день (менее 100 российских рублей).

Такие цифры на заседании Верховной рады озвучила экс-премьер Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У нас есть достаточно фундаментальный вопрос по питанию раненых в коммунальных больницах. Не могут наши герои, наши раненые, наши героини, питаться на 39 гривен в сутки – это абсолютное унижение и позор.

Мы отработали с вами механизм, как сделать так, чтобы они питались по стандартам НАТО, и это есть правильно, у нас в госпиталях, которые подчинены Министерству обороны и другим силовым структурам, именно так. Скажите, пожалуйста, когда мы примем постановление и распоряжение…», – обратилась Тимошенко к чиновникам правительства.