«Абсолютное унижение и позор»: Раненых украинских солдат кормят на 1 доллар в день

Михаил Рябов.  
23.02.2024 17:14
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Медицина, Украина


На питание раненых солдат ВСУ предусмотрена мизерная сумма, которая составляет примерно 1 доллар в день (менее 100 российских рублей).

Такие цифры на заседании Верховной рады озвучила экс-премьер Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На питание раненых солдат ВСУ предусмотрена мизерная сумма, которая составляет примерно 1 доллар в...

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«У нас есть достаточно фундаментальный вопрос по питанию раненых в коммунальных больницах. Не могут наши герои, наши раненые, наши героини, питаться на 39 гривен в сутки – это абсолютное унижение и позор.

Мы отработали с вами механизм, как сделать так, чтобы они питались по стандартам НАТО, и это есть правильно, у нас в госпиталях, которые подчинены Министерству обороны и другим силовым структурам, именно так. Скажите, пожалуйста, когда мы примем постановление и распоряжение…», – обратилась Тимошенко к чиновникам правительства.

Ответ замглавы Минобороны Украины Наталии Калмыковой был ожидаемо невнятным.

«Информация, экономические, финансово-экономические расчеты направлены на Министерство финансов. После того, как будет согласовано с Министерством финансов, мы сможем вносить изменения в постановление и принимать подходы по питанию в гражданских больницах такие, которые происходят в военных госпиталях», – сказала чиновница.

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