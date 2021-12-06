«Абсурд в черед абсурдов»: Республика Сербская отказывается признать западного назначенца

Боснии и Герцоговине навязали законодательство, которое предусматривает прямую дорогу в тюрьму за свободу слова и мнений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Независимой газетой» интервью основателю проекта «Балканист» Олегу Бондаренко заявил президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцоговины) Милорад Додик,

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У него поинтересовались, как можно решить проблему с законом о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», который навязал БиГ бывший Высокий представитель по БиГ Валентин Инцко, после чего сербы отказались участвовать в работе совместных органов власти конфедерации.

«Высокий представитель в БиГ не имел права навязывать решения и принимать законы, вот ключевой вопрос. То, что содержание конкретно касается «геноцида», это уже вторично. Проблема в том, что различные высокие представители с 1998 года 140 раз приняли решения, которыми навязывали законы и меняли политическую систему. Законы могут приниматься голосованием в парламенте. Высокий представитель в БиГ не может быть законодателем, он неоправданно принимает решения на уровне государства», – сказал Додик.

Он убежден, что единственный выход — отмена закона, за которым последует возврат сербов в совместные органы власти БиГ.

«Но пока этого не случилось, сербов там не будет. Ведь согласно тому «закону», который навязал бывший высокий представитель в БиГ Валентин Инцко, нам всем сейчас дорога в тюрьму за свободу слова и мнения. Если вы считаете, что в Сребренице не было «геноцида», вас сажают в тюрьму, а суды и прокуратура БиГ находятся под контролем мусульман, которые заинтересованы посадить вас на максимальный срок. Причем это касается как обычных людей, так и политиков. Так, насколько мне известно, против меня уже открыто несколько уголовных дел по «закону Инцко», – отметил политик.

Также президент РС в очередной раз напомнил, что в БиГ больше не существует высокого представителя, поскольку это должностное лицо может выполнять свои обязанности, только будучи назначенным решением Совбеза ООН.

«Подчеркну: согласно Дейтонскому соглашению, которое определяет существование БиГ, высокого представителя в БиГ утверждает СБ ООН соответствующим решением. Такого решения нет, но есть немецкий политик, который заявляет: «Я высокий представитель!» Это очередной абсурд в череде абсурдов в БиГ. Представьте, что я сейчас приехал бы в Германию и на въезде объявил, что я там высокий представитель. Это невозможно и смешно – точно так же, как в нынешней ситуации в БиГ», – резюмировал Додик.