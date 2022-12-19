«Абсурд западных СМИ: У РФ ракеты кончаются, хватает только на самообстрелы» – Корнилов

19.12.2022  18:46 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Все западные СМИ, совместно с Украиной, в один голос кричат, что у России уже закончились запасы ракет, в то время, как публикуют фотографии обстрелов Донецка с заголовками: «Россия бьет по инфраструктуре Украины».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все западные СМИ, совместно с Украиной, в один голос кричат, что у России уже...

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«Они все это ретранслируют, и у них как-то уживается это в голове – в одно и то же время, одни и те же люди заявляют: «У России полностью заканчиваются снаряды и ракеты, все иссякло». Но хватает снарядов и ракет, чтобы обстреливать самих себя. На Украину уже не хватает, а Донецк – конечно же, только так. Полный идиотизм, полный цинизм. Ну ничего, видите ретранслируют, и многие верят», – отметил он.

«В этом же духе работает «Радио Свобода», Госдепом США финансируемая. Она выдала очередную статью о том, что вот, смотрите, заголовок яркий, броский: «Россия бьет по инфраструктуре Украины». Ну и, чтобы иллюстрировать, надо же красиво проиллюстрировать, фотография разрушенной квартиры в Донецке. Причем подписано: «В Донецке», ну просто не указано, кто стреляет по Донецку. Американский читатель видит, смотрите какие злобные русские, разрушают жилые квартиры, бьют по жилым апартаментам, по жилым зданиям», – рассказал Корнилов.

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