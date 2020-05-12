Абсурдистские лозунги калечат мозги молодых украинцев

12.05.2020, Москва, Олег Кравцов

На Украине антиисторические пропагандистские конструкции навязываются подрастающему поколению, которого убеждают, что русские и украинцы веками воевали друг с другом.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, давая оценку высказыванию экс-главы МИД Украины Павла Климкина, сказавшего, что Россия не имеет морального права отмечать День Победы.

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Эксперт полагает, что высказывание Климкина не случайно совпало с заявлением американского Госдепартамента о том, что Вторую мировую войну выиграли США и Великобриатния.

«Он [Климкин] один из участников конструирования новой реальности — то, к чему устремлены и ряд западных партнеров. И уже третье десятилетие Украина движется как страна-сателлит в их кильватере. Такие заявления одного из бывших высших украинских чиновников выглядят логичными», – считает Денисов.

«Украине крайне некомфортно, когда Россия выступает как правопреемница СССР. Что претендует на главную роль в великой победе над нацизмом. Вот это украинцам очень не нравится. Они и сами вроде бы отказались от этого в былые годы. Но и России не могут сейчас эту роль отдать», – добавил политолог.

Также он прокомментировал слова прямой намек Климкина на Россию – про войну, которую надо выиграть.

«Это абсурд с точки зрения этики. Самое плохое, что подобные конструкции навязываются подрастающему поколению. Набор абсурдистских лозунгов калечит мозги молодых украинцев. Ведь далеко не все полезут в книжки, чтобы понять – что и как происходило в первой половине 40-х. И многие сделают выводы, что это – цепь войн народа Украины с Россией. Которая, якобы, растянулись на всем протяжении украинской истории», – резюмировал Денисов.