Абздольц по имени Гольц

24.08.2021 15:53 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

В российском либеральном скорпионариуме «экспертов с мировым именем» хоть пруд пруди: ткни пальцем в любого – не ошибёшься. Дай им волю, как в «святые девяностые», так они бы днём и ночью без устали просвещали из телевизора всех имеющих глаза и уши, как управлять экономикой, заниматься геополитикой, учить и лечить.

С учётом зияющих вершин, к которым страна подошла к началу 2000-х, так и хочется добавить, «не привлекая внимания санитаров».

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«Военные обозреватели» среди либерды – статья отдельная. Их немного и все они на виду. Скажем, стиль Юлии «стрелки осциллографа» Латыниной ни с чем не перепутаешь, за что и получила в конце «нулевых» премию от Госдепа США.

А есть очень плодовитые «многостаночники», строчащие статейки во все «спортлото», где принимают антироссийскую макулатуру и оплачивают по весу или по метражу. Например, в «Инсайдере», «Эхе Москвы», The Moscow Times, а также в «Ежедневном журнале».

Один из таких деятелей – достаточно известный «эксперт» Александр Гольц, 16 лет проработавший пропагандистом в газете «Красная Звезда», которого иногда злые языки называют «усами Каспарова» за тесные до неприличия связи и многолетнее обслуживание антироссийской деятельности слетевшего с катушек бывшего шахматиста.

Гольц в узких кругах единомышленников имеет репутацию «одного из лучших, если не самый лучший военный обозреватель России». Иногда Гольца именуют даже «либералом-государственником».

Но это на фоне других либеральных фриков. В частности, в 2018 году между «экспертом» Гольцем и «леволибералом» Скобовым были проведены дебаты по поводу «нужно или нет ядерное оружие России».

Так вот, «леволиберал» Скобов, ссылаясь на всевозможные авторитеты, с пеной на бороде утверждал, что силы ядерного сдерживания России в принципе не нужны, а Гольц не менее запальчиво утверждал, что нужны, но только против Китая, который обязательно полезет оттяпывать российские территории в случае отказа от ЯО.

Со стороны Запада, по твёрдому убеждению Гольца, никакой опасности не существует, а «ядерная заточка» придаёт российским властям наглости и ощущение безнаказанности, что позволяет им шантажировать весь мир».

Лишить Россию ядерного оружия, лишить «имперских амбиций», но сохранить её целостность – вот, по мнению Гольца, сверхзадача, за которую следует сражаться каждому российскому либералу.

Следует заметить, что в голове «эксперта» Гольца пулей засела идея, будто путинская внешняя политика ментально застряла в XIX веке, когда великие державы истово исповедовали культ силы, поплёвывая на слабых. В наше время, мол, западная политика высокоморальна и не позволяет вытаптывать слабых в угоду геополитических интересов.

Что касается НАТО, так Россия «сама виновата», двинув полчища в Крым и в Донбасс. «Натовцы, глядя на такие действия, вынуждены были принять ответные меры».

Как типичный представитель страны эльфов, «военный обозреватель» Гольц включает в своей голове тумблер «здесь помню/здесь не помню», явно исключая целый пласт событий конца «девяностых», таких, как «гуманитарные» бомбардировки Югославии ВВС США, оккупация и передача Косово под контроль албанских боевиков, а также неспровоцированное расширение НАТО на Восток, несмотря на обещания, данные Горбачёву перед роспуском Организации Варшавского Договора.

С Горбачёвым «всё ясно»: слово, данное лоху, за договор не считается, однако, приём в антироссийский военный блок сразу трёх бывших союзников СССР (Польши, Венгрии, Чехии) накануне военной агрессии против союзника России на Балканах не оставляет иллюзий в истинных намерениях США и НАТО.

В дальнейшем, как мы знаем, США и НАТО кооптировали в свои ряды Болгарию, Румынию, Словакию, бывшие союзные республики Советской Прибалтики, ряд республик бывшей Югославии, а также открыли программу «Партнёрство во имя мира», куда набирают дешёвый расходный материал из стран Третьего мира (включая бывшие республики СССР), перейдя, таким образом, все «красные линии».

«Вы не понимаете, это совсем другое дело!», – пытается убедить читателя «лучший российский эксперт» Гольц.

Весьма характерно, что Гольц занимает откровенную позицию «яжемать», когда речь заходит о способе комплектования Вооружённых сил РФ.

Это очень старая либеральная песня, в которой поётся, как надо правильно строить Российскую армию. Конечно же, по западным лекалам: отменить к чертям призывную систему и набирать на службу только по контракту.

Доводы при этом используются до дыр затёртые. Мол, призывная армия – «непрофессиональная армия рабов», зато на контракт все идут, как на подбор, хорошо мотивированные, свободолюбивые люди, абсолютно добровольно.

Как всегда, эталоном выступают вооружённые силы США, давно распрощавшиеся с призывом.

Интересно, что Гольц (или те, кто спускают ему «болванки» статей) подготовился к каверзным вопросам о мобилизационном резерве, бодро и заранее отвечая в духе раннего Билла Гейтса «700 тысяч контрактников будет достаточно для мобрезерва».

Откуда дровишки, спрашивается? Из чего следует, что «700 тысяч контрактников будет достаточно». Для чего? Россия – держава континентальная, с протяжёнными границами, и для их обороны необходимы усилия всех граждан страны, а не одних только «профессионалов».

Две Отечественных войны (1812 года и Великая Отечественная) показали, что победы в них были одержаны призывными, народными, армиями, тогда как кадровые сгорали в первые месяцы боёв.

Впрочем, Гольц без устали верещит, что главным врагом России являются исламские террористы, а не НАТО, так что и армию надо держать соответствующую. Лёгкую такую, в весе пера. Без ядерного и тяжёлого вооружения. Чтобы, значит, не пугать «людей доброй воли».

Очень забавно читать рассуждения бывшего пропагандиста «Красной Звезды», твёрдо уверенного, что в натовских армиях не бывает кадрированных частей мирного времени. Мол, у серьёзных пацанов всё по-серьёзному – и армия всегда отмобилизована.

Если бы так, то министерства обороны стран-союзниц по НАТО давно бы обанкротились. «Эксперт» тупо не в курсе, что развёрнутые у границ с Россией по инициативе Трампа 30 натовских батальонов являются, по сути, складами военного имущества и техники, охраняемые небольшими по численности командами военнослужащих. То есть, кадрированными. Другое дело, что России и это урезанное «добро» не нужно у своих границ, ибо, в определённой ситуации, их в кратчайший срок пополнят до штатного расписания и двинут куда прикажут.

По версии Гольца, Запад настолько преуспел в гуманизме и толерантности, что более не якшается со всякими там токсичными диктатурами и авторитарными режимами, вроде Сомосы или Зия-уль-Хака. Непонятно, правда, отчего американские власти восьмой год так тщательно обихаживают бандеровский режим в Киеве, фашиста Болсонару в Бразилии и намерены разжечь после своего ухода в Афганистане очередную гражданскую войну, оставив горы оружия талибам и, заодно, послав своего спецпредставителя к их врагам, в Панджшерское ущелье.

В расколотых по многим вопросам США, гундит «эксперт», противоборствующие стороны приходят к консенсусу только в отношении России – ещё, «авторитарную-тоталитарную», ненавидят все. «И в этом заслуга её руководства».

В последнее время любимая «манечка» Гольца – это страсти вокруг разгона иноагентов. «Возьмёмся за руки, друзья», – вещает «эксперт», ибо «любого из нас могут объявить иноагентом». «Иноагенты всех стран – соединяйтесь», – тянет за уши строки знаменитой революционной песни-манифеста упоротый либерал.

Ну, тут уж удивляться не приходится. С исчезновением или уходом в тень изданий-иноагентов, с которыми сотрудничал Гольц, сократилась кормовая база замполита-расстриги. А это уже покушение на святое – «либеральные ценности», LV – они же «лавэ». Когда происходит подобное «святотатство», то и лай звучит более заливисто, да ещё и думские выборы на носу. Старайся, Гольц, старайся. Отрабатывай пайку.