Ад: Опубликованы фото украинского поезда, ходящего в Москву

27.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Пока киевские чиновники делают громкие заявления об отмене железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, поезда украинского формирования разваливаются на ходу.

Об этом в своем блоге заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». В доказательство своих слов Журавко приводит фотографии поезда «Херсон-Москва» со ржавыми вагонами.

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«А ведь внутри эти поезда выглядят еще хуже, чем снаружи. В вагонах царит удушье, отсутствует кондиционер. Очень хочется верить, что хунте у власти осталось недолго. И вскоре придет время, когда все снова начнет развиваться, люди смогут комфортно ездить в нормальных вагонах и не наблюдать, и не испытывать на себе этого ужаса», – пишет Журавко.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о готовящейся отмене пассажирского железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Также он выразил надежду, что ж/д блокада приведет к улучшению качества украинских железных дорог.

При этом так называемый «представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Изет Гданов признал еженедельное увеличение количества рейсов из Украины в РФ.