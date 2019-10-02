«Адекватники» на канале Медведчука радуются тревоге сторонников Новороссии

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

На телеканале 112, который связывают с одним из лидеров «Оппоплатформы» Виктором Медведчуком, порадовались опасениям сторонников создания Новороссии по поводу подписания украинской делегацией формулы Штайнмайера.

Так, в эфире ток-шоу «Пульс» телеведущая Анна Степанец с удовольствием прочитала сообщение российского публициста Егора Холмогорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сейчас смотрю на то, как российские националисты реагируют. Вот, вы знаете все Егора Холмогорова. Это автор термина «Русская весна», писатель, которые воспевает то, что там в так называемых ДНР/ЛНР происходит. Националист русский, автор многих книг про Донбасс. Так вот, он пишет в своем телеграмме: «Да, на сей раз Донбасс, похоже, и впрямь сливают. Юридически это называется «формула Штайнмайера». Фактически – включение в Украину на условиях широкой автономии. Но значение имеет не автономия. А то, что Донбасс засасывает как часть Украины». То есть, российские националисты негодуют. Зрада и тут, и там», – заявила Степанец.

«Донецкие паблики точно так же воют про «зраду», – с улыбкой поддержал ее украинский политолог Руслан Бортник.