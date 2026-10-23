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Несмотря на все коррупционные скандалы, Лондон и прочие спонсоры Зеленского будут теперь всячески оберегать кокаиниста – смена марионетки в Киеве не рассматривается.

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно убить, можно украсть, можно свергнуть. Вопрос только в ресурсном обеспечении операции и во времени на её проведение. Другой вопрос — зачем? Все, кто там есть, будут выполнять ту же самую работу, только хуже. Зеленский уже кровью повязан и привязан к войне. Значит, он вынужден воевать и вынужден стараться. Не просто отбывать номер, а именно стараться. Все остальные, став президентом, вполне могут позволить себе осудить Зеленского, свалить на него все шишки, сказать: «Сейчас будем договариваться», – рассуждал политолог.

Он считает, что т.н. «адекватники», оставшиеся в Киеве, напрасно выступают за возвращение модели многовекторной Украины времён Януковича – этот вариант Россию уже не устроит.

«Политика, который бы мог бы не вести войну на Украине – нету. Есть те, кто хочет вернуться во времена Януковича. Без Януковича, но в те же времена. Но для того, чтобы сделать это, надо убедить Россию и ЕС, что надо жить так же, как жили до 14-го года. Сомневаюсь, что Россия захочет вообще даже обсуждать подобного рода проблемы. И сомневаюсь, что ЕС захочет возвращаться в такое же состояние», – добавил Ищенко.

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