Новости Украины

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает известный харьковский блогер Александр «Псих» Кондрусик.

Сейчас в Харькове выход из метро на станции Барабашово напоминает занимательный квест. Все потому, что электрички метро не доезжают до Академика Павлова, Студенческой и Героев Труда, и все пассажиры, едущие на Салтовку, выходят на Барабашово. Для работников военкомата и прочих укрополицаев, это сейчас самое «рыбное» место.

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Позавчера, ближе к вечеру, прямо к выходу из метро подъехал автобус, из него выскочило 12 человек в камуфляже и пошли на толпу пассажиров. Мужчины из этой толпы, быстро сообразив, что к чему, бросились врассыпную. Вояки хватали, кого удавалось, и тащили в автобус. Там уже проверяли документы, обыскивали, кого отпускали, а кого увозили. Таким образом в Харькове нынче пополняются ряды «захысныкив».

Желающих идти в армию практически нет, а пыл самых яростных вроде неонацистского формирования «Кракен» прилично поостыл, особенно после того, как их стройные ряды «откалибровали».

Сейчас их намного меньше в городе стало. В основном они стоят на блокпостах, плюс еще в центре обосновались. Перебегают от дома к дому, очень боятся прилетов, видимо ощущая, что за ними военные РФ установили персональную опеку.

А на днях кракеновцам подарили лимузин. Вы спросите – зачем?! Не знаю. Наверное, для боевых выездов. По центру города…

Многие в Украинской власти возмущены докладом «Международной амнистии», где указано, что ВСУ прячутся за мирными людьми, размещая вооружение и живую силу в жилых домах, школах, детских садах и торговых центрах. Если судить по Харькову, это как будто с «Кракена» срисовано. В самом начале СВО они прятались в жилых домах на Северной Салтовке, в здании ХОГА. Потом прятались в здании на Иванова, после – в большом магазине «Мир мебели» на Героев Труда, далее в «Космосе», также на Героев Труда. Теперь, пишут, они обосновались в историческом центре города на улице Артёма.

«Кракеновцев» сильно в Харькове пиарили, но это не помогло. Сегодня харьковчане между собой говорят:

«Мы не так «оккупантов» боимся, как своих «захысникив».

Дело не в плохом пиаре, а в том, что Харьков – очень специфический город, здесь слухи распространяются с такой невероятной скоростью, что любые соцсети позавидуют. Люди очень быстро узнали о подвигах этих бойцов 1994 – 1995 годов рождения, основная масса из которых – выходцы из футбольных ультрас, самых отмороженных футбольных болельщиков.

Вот ведь парадокс – Харьков никогда особо не был силен футболом, зато околофутбольных отморозков в духе Немичека и Чили наплодилось в нем немеряно. Их запросто приземляли, в свое время, сотрудники спецподразделения «Беркут». Но после того как «беркутов» разогнали после госпереворота 2014-го, их взял под свое крыло Аваков.

В итоге они так расправили свои крылья, что почти небо всё закрыли, погрузив город Харьков в эту нацистскую тьму. Она ощущалась все эти 8 лет, но сейчас, благодаря СВО, их время проходит. Харьковчане ждут и очень надеются дождаться, когда от этих «орлов» останутся одни перья. Вот этой надеждой и живет сейчас адекватный Харьков, не смотря на все потуги лживой украинской пропаганды.