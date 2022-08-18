Адекватных ВСУшников нужно убивать в первую очередь – волонтёр

18.08.2022  02:50 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 304
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Обсуждать, опровергать фейки, вступать в споры с украинской стороной или что-то доказывать Киеву – не имеет никакого смысла до полной победы над врагом.

Об этом в эфире You-Tube канала киевского адвоката Татьяны Монтян говорит, активист антимайдана, организатор одесского подполья и волонтёр, Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Его попросили прокомментировать раздуваемые украинской пропагандой фейки про Бучу или обвинения в адрес ВС РФ экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой в массовых изнасилованиях детей.

«Вообще в серьёз воспринимать Людмилу Денисову и ей подобных – я не знаю, кем надо быть. Это просто нацистские твари вроде Геббельса, например. То есть, я даже не хочу рассматривать вопрос, было что-то или нет. Я вообще не понимаю, как можно слушать укронацистов. Укронацистов надо убивать.

Рассказывать про то, что там что-то было, начинать с ними о чём-то спорить… Давайте их сначала победим, а потом мы проведём расследование, что там происходило на самом деле. Но для начала надо их победить.

Нюрнбергский трибунал в отношении их будет потом. Сначала мы их побеждаем, потом мы что-то обсуждаем и что-то кому-то доказываем последовательность должна быть только такая и никакая другая», – уверен волонтёр.

При этом на вопрос о том, остались ли в рядах ВСУ адекватные люди, он заявил, что остались, и эти люди несут в себе предельный уровень угрозы.

«Есть ли в ВСУ нормальные, адекватные люди? Есть. Именно поэтому их надо убить в первую очередь. Потому что от этих нормальных, адекватных людей, которые продолжают при этом служить в ВСУ, больше всего проблем. Потому что они грамотные и умные. А грамотного и умного врага убивать надо первого», – сказал Грубник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть