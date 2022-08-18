Адекватных ВСУшников нужно убивать в первую очередь – волонтёр

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Новости Украины

Обсуждать, опровергать фейки, вступать в споры с украинской стороной или что-то доказывать Киеву – не имеет никакого смысла до полной победы над врагом.

Об этом в эфире You-Tube канала киевского адвоката Татьяны Монтян говорит, активист антимайдана, организатор одесского подполья и волонтёр, Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его попросили прокомментировать раздуваемые украинской пропагандой фейки про Бучу или обвинения в адрес ВС РФ экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой в массовых изнасилованиях детей.

«Вообще в серьёз воспринимать Людмилу Денисову и ей подобных – я не знаю, кем надо быть. Это просто нацистские твари вроде Геббельса, например. То есть, я даже не хочу рассматривать вопрос, было что-то или нет. Я вообще не понимаю, как можно слушать укронацистов. Укронацистов надо убивать. Рассказывать про то, что там что-то было, начинать с ними о чём-то спорить… Давайте их сначала победим, а потом мы проведём расследование, что там происходило на самом деле. Но для начала надо их победить. Нюрнбергский трибунал в отношении их будет потом. Сначала мы их побеждаем, потом мы что-то обсуждаем и что-то кому-то доказываем последовательность должна быть только такая и никакая другая», – уверен волонтёр.

При этом на вопрос о том, остались ли в рядах ВСУ адекватные люди, он заявил, что остались, и эти люди несут в себе предельный уровень угрозы.

«Есть ли в ВСУ нормальные, адекватные люди? Есть. Именно поэтому их надо убить в первую очередь. Потому что от этих нормальных, адекватных людей, которые продолжают при этом служить в ВСУ, больше всего проблем. Потому что они грамотные и умные. А грамотного и умного врага убивать надо первого», – сказал Грубник.