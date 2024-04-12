Адепты Болотной площади продолжают верить в доброго Дмитрия Анатольевича
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводил бы прозападную политику и никогда не начал СВО.
Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил журналист телеканала-иноагента «Дождь» и сам иноагент Михаил Фишман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он не такой же, как Путин. Он как раз совсем другой, что мы очень хорошо видели в 2010 году. Просто, сила и мощь Путина такова, и страх перед ним таков, что все обязаны подстраиваться. Медведев делает это с перебором. Он забегает на два шага. Не потому, что он самый жестокий из всех путинских царедворцев. Это неверное понимание.
Все-таки признаемся себе: несмотря на зловещий характер всех его выступлений последних двух лет, он все равно больше похож на клоуна, нежели на злодея. Злодеем все равно на общем фоне выглядит Путин, а не он», – сказал Фишман, позабыв, как именно президент Медведев дал жёсткого пинка Грузии и признал Абхазию с Южной Осетией.
«Дождь» в 2011 году активно поддерживал массовые протесты на Болотной площади в Москве. Они были инспирированы после того, как Медведев, на которого надеялись либералы, отказался баллотироваться на второй президентский срок, и страну вновь возглавил Владимир Путин.
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