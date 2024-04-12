Адепты Болотной площади продолжают верить в доброго Дмитрия Анатольевича

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводил бы прозападную политику и никогда не начал СВО.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил журналист телеканала-иноагента «Дождь» и сам иноагент Михаил Фишман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он не такой же, как Путин. Он как раз совсем другой, что мы очень хорошо видели в 2010 году. Просто, сила и мощь Путина такова, и страх перед ним таков, что все обязаны подстраиваться. Медведев делает это с перебором. Он забегает на два шага. Не потому, что он самый жестокий из всех путинских царедворцев. Это неверное понимание.

Все-таки признаемся себе: несмотря на зловещий характер всех его выступлений последних двух лет, он все равно больше похож на клоуна, нежели на злодея. Злодеем все равно на общем фоне выглядит Путин, а не он», – сказал Фишман, позабыв, как именно президент Медведев дал жёсткого пинка Грузии и признал Абхазию с Южной Осетией.