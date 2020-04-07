Адепты липового «геноцида» испугались правды о настоящих преступлениях в Сребренице

07.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Администрация мемориального центра «Памяти жертв геноцида в Сребренице» в Поточарах потребовала прекращения деятельности учрежденных Республикой Сербской независимых Комиссии по расследованию преступлений против сербов в Сараево с 1991 по 1995 годы и Комиссии по расследованию преступлений против всех народов в районе Сребреницы с 1992 по 1995 год.

Об этом сообщили боснийские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мемориальный центр предупреждает члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о том, что это учреждение является не какой-либо «ассоциацией граждан» или «организацией», а учреждением, созданным в соответствии с законом и государством Босния и Герцеговина, – подобным тоном начинает свое заявление администрация Мемориального центра. – В этой связи от имени этого учреждения заявляем, что настало время рассмотреть вопрос о законности создания и деятельности «комиссий», назначенных правительством энтитета Республика Сербская для составления исследований о «страданиях сербов в Сараево в период с 1991 по 1995 год» и «страданиях всех народов в и вокруг Сребреницы с 1992 по 1995 год».

Мемориальный центр в Поточарах был построен в том числе на деньги США и открыт Биллом Клинтоном

Далее в той же безапелляционно манере авторы заявления утверждают, что «эти комиссии не располагают научным потенциалом или авторитетом для беспристрастного расследования вопросов геноцида в Сребренице и других военных преступлений в БиГ, включая преступления, совершенные во время осады Сараево».

После чего они переходят на личности членов этих комиссий, заявляя о том, что, например, Рафаэль Израэли (почетный профессор Ближнего Востока, исламской и китайской истории в Еврейском университете в Иерусалиме, научный сотрудник Института Трумэна и Иерусалимского центра по связям с общественностью, научный сотрудник Центра китайских исследований при Калифорнийском университете в Беркли) оказывается имеет репутацию крайне правого и выступает за концлагеря для арабов, а Джузеппе Закария (ректор университета в Падуи, экс-президент группы Coimbra, объединяющей 40 старейших и наиболее престижных европейских университетов (Оксфорд, Барселона, Кембридж, Болонья, Падуя, Лёвен, Лейден, Геттинген, Гейдельберг, Саламанка), обладатель высшей юридической степени испанского Университета Аликанте) плох уже тем, что представляет еще и интересы Fiat в Сербии.

И, наконец, академический авторитет ключевого специалиста обеих комиссий, исследователя холокоста (магистра еврейской истории Тель-Авивского университете, доктора Венского университета) Гидеона Грайфа вызывает сомнение поскольку тот как-то сказал, что «Ясеновац (усташеский хорватский лагерь для сербов евреев, цыган и коммунистов, где людей убивали исключительно холодным оружием и прочими изуверскими способами, например запирали на две недели в стоячем положении в узком тесном помещении) был более чудовищным местом, чем Освенцим».

Ожидаемо администрация Мемориала, в итоге, начала сетовать на то, что «помимо своей роли в отрицании геноцида, «комиссии» являются еще одной возможностью для непрозрачного и нецелевого расходования бюджетных средств, принадлежащих всем гражданам БиГ». И, в итоге, «настоятельно призвала» органы власти Республики Сербской признать придуманную Западом интерпретацию событий Сребренице, «вместо того, чтобы заниматься позорной политизацией и отрицанием геноцида в Сребренице посредством проверок своих собственных отчетов и установленных судом фактов».

Независимые комиссии были созваны и начали работать по инициативе сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, поскольку навязанная Западом трактовка событий в Боснии абсолютно не берет во внимание такие факты, как преступления, совершенные мусульманскими боевиками против сербов в Сараево (по данным сербских исследователей с 1992 по 1995 годы в столице БиГ было убито 8 тысяч 255 сербов, до войны там проживало 157 тысяч сербских жителей, а в 1998 году уже только 18 тысяч).

Или целенаправленное уничтожение самыми изуверскими и садистскими способами головорезами 28-й дивизии Армии Боснии и Герцеговины под командованием убийцы и палача Насера Орича 156 сербских деревень и хуторов в окрестностях той же Сребреницы, в результате чего были убиты 3 тысячи 262 серба, из которых только около 800 человек были военнопленными, остальные — гражданскими.

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Пропагандистский ролик мусульманских боевиков Насера Орича, запечатлевший уничтожение в Рождество 1993 года сербского села Кравица под Сребреницей.

В целом сам миф о «геноциде в Сребренице» является идеальным воплощением политтехнологиий последнего времени, и несмотря на критику со стороны независимых экспертов практически не опровергается на Западе, будучи по своему дискурсу приравненным к вышеупомянутому холокосту. И только отельные свидетели тех событий позволяют себе смелость говорить правду о произошедшем.

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Ролик памяти сербских детей, убитых мусульманскими боевиками в окрестностях Сребреницы и Брат.

«Если бы армия Республики Сербской хотела провести геноцид, то она закрыла бы анклав, чтобы никто не смог убежать. Вместо этого с юго-востока и востока были оставлены коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей, — написал в своей книге португальский генерал Карлос заместителем главы миссии ООН по Хорватии и Боснии и Герцеговине, португальский генерал Карлос Мартинс Бранко. – В ходе штурма Сребреницы было много погибших, но даже по истечении двадцати с лишним лет никто не может назвать точное число жертв и характер смерти: были ли это военные, убитые в ходе боев, казненные военнопленные, гражданские лица.

Цифра в восемь тысяч человек превратилась в неприкосновенную правду, и любой, кто позволит усомниться в ней, автоматически будет обвинен в отрицании геноцида. Тот факт, что 3000 человек, которые были объявлены пропавшими без вести, были обнаружены в списке избирателей на выборах, состоявшихся в сентябре 1996 года, ничего не изменил».

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Сербское село Кравица после налета мусульманских боевиков Насера Орича.

Поэтому не случайно, чтобы снять со своего народа клеймо геноцидников, руководство боснийских сербов пригласило возглавить обе комиссии маститых исследователей холокоста еврейской национальности, а также ученых из Австралии, Китая, Нигерии, Германии, Италии и США.