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Администрация действующего президента США Джо Байдена может закрыть глаза на полную оккупацию Украины.

Об этом украинскому журналисту и пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший в США российский оппозиционер и вечный диссидент, а ныне трампист Константин Боровой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мирное решение в Украине наступит тогда, когда у власти будет республиканская администрация. К сожалению, не раньше. Демократическая администрация заинтересована в продолжении этой войны по многим причинам. Мирные переговоры не остановят Китай от агрессии против Тайваня. Я не исключаю, что помощь Тайваню будет такой же, как помощь Украине. Президент Байден будет рассказывать, как сильно их заботит ситуация, и помощь не прекратится никогда, как это говорилось Украине. А сейчас ситуация радикально меняется. Когда я полгода назад говорил, что не исключена возможность полной оккупации Украины, некоторые журналисты крутили пальцем у виска. Но сейчас мы присутствуем при начале этого процесса, в конце которого возможна полная оккупация Украины», – заключил Боровой.