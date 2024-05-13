Администрация Байдена готовит конец войны к ноябрю, чтобы победить на выборах – соратник Трампа

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 14:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Президент США Джо Байден и его демократическая администрация затягивают с помощью Украине и не разрешают ей атаковать западным оружием территорию России, чтобы предстать в роли миротворцев, к ноябрю завершить войну и одержать победу на президентских выборах.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк, бывший советский инженер-технолог Борис Пинкус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден и его демократическая администрация затягивают с помощью Украине и не...

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«При Байдене этого не будет, Америка не введет войска. Так, как он реагирует на применение атакующих видов вооружений на территории России или на территории Газы, на территории хуситов того же Ирана. Этого не будет при Байдене никогда. До тех пор, пока Байден в Белом доме, никаких атакующих видов действий ни со стороны Украины, ни со стороны Израиля не будет, судя по всему.

Почему? Еще раз повторю, потому что это вирус демократов, либералов и Европы, и конечно же, у нас в Америке. В Америке – конъюнктурщики, шкурники, которые нацелены на победу 5 ноября любой ценой. Демократы, именно они во главе с Байденом-Обамой сегодня делают все возможное, чтобы закончить войны быстрее и в Украине, и в Израиле с тем, чтобы Демократическая партия пришла 5-го ноября на выборы как партия мира», – заявил Пинкус.

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