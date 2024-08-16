Запретив бить своими ракетами по российским аэродромам, администрация президента США Джо Байдена подставила Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «InterVizor» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, ныне офицер ВСУ Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невозможно сбить КАБ в воздухе. И он прилетает в Краматорск, Славянск, Константиновку, Покровск. Рекорд был –по 100 КАБ в сутки по нашим позициям. Но уничтожить можно аэродром, с которого взлетают самолёты. Или склад с этими КАБ. Сбивать самолёты тоже очень важно. Их нужно уничтожать на авиабазах. И такая возможность была», – сказал Сазонов.

«Именно запрет бить по вражеским авиабазам – это дикость. Администрация Байдена не имеет никакого оправдания после этого. Они бьют по гражданским объектам, инфраструктуре, энергетике. А нам нельзя бить по аэродромам. Потому что, как они считают, это может привести к эскалации. Их нерешительность стоит нам человеческих жизней. Поэтому такое разрешение очень нужно, и что его не дали до сих пор – позорное пятно на тех, кто это сделал. Навсегда», – добавил украинский военный.