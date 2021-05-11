Администрация Байдена отказалась от реальной помощи Украине

11.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд не имел для Киева никакого практического значения.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России, Андрей Илларионов, перебравшийся на ПМЖ в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слова – это важные вещи. Но мы живем не в мире только слов, мы живем в мире слов и дел. И не только в Украине. Например, сосед Украины с северо-востока – он слушает не только слова, он внимательно следит за делами, и он смотрит, каковы реальные отношения между нынешней администрацией США и Украиной. Он действительно смотрит, какие реальные шаги сделаны. Вот, он видит реальные шаги – военная помощь Украине сокращена, продвижению по вступлению в НАТО дан отказ, причем публичный и демонстративный. Два корабля, которые должны были войти в Черное море в апреле, были развернуты и туда не пошли…

И дальше – сделаны ли хоть какие-то другие шаги, которые являлись материальным подтверждением намерения США и членов НАТО поддержать Украину? Например, увеличение числа маневров или учения на территории Украины, поставки нового вооружения, направление делегаций со стороны США или НАТО в Украину, назначение посла США в Украину, назначение специального посланника государственного секретаря по взаимоотношениям с Украиной – пост, который здесь занимал Курт Волкер в предыдущей администрации.

Любое из этих действий – мы ничего не видим. Введение санкций против «Северного потока-2» – нет ничего. Постоянно задается вопрос: «Хоть что-нибудь сделано?». Ответ заключается: «Ничего не сделано». Сделаны только заявления в поддержку», – заявил Илларионов.