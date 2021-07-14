Администрация черногорского премьера Кривокапича ответила на обвинения диктатора Джукановича в фашизме

14.07.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Президент Черногории Мило Джуканович в своей неприязни к премьер-министру Здравко Кривокапичу не нашел ничего более умного, как обвинить его кабинет в пропаганде фашизма.

В ответ администрация Кривокапича напомнила Джукановичу, что тот концентрировал вокруг себя ретроградные и националистические силы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для очередной перепалки между Кривокапичем и Джукановичем стало заявление президента о том, что «не может быть примирения с пропагандистами идей фашизма, которые имеются в правительственных структурах Черногории».

В ответ Администрация премьер-министра Здравко Кривокапича выступила с ответом на подобные слова.

«Если бы президент государства действительно был привержен антифашизму, демократическим и прогрессивным ценностям, он не оставил бы нам со своей партией разделенную страну, разрушенную экономику и дисфункциональную систему, в которой процветают коррупция, кумовство и дискриминация, – говорится в документе. – Абсолютистский метод управления «государство – это я» подходит к концу, и попытки Джукановича приписать свое наследие новому правительству – это просто низкорейтинговое представление», – заявили у премьера.

Администрация Кривокапича отмечает, что декларативно выступая за борьбу с фашизмом, «Джуканович и его партия уже заняли нишу, зарезервированную для ретроградных и националистических сил, которые всеми силами пытаются остановить социальное возрождение и экономическое развитие Черногории».

«Но, как это принято в Черногории, как и все оккупанты, Джуканович получил адекватный, демократический ответ, когда попытался полностью поработить свободный дух народа и разрушить нашу страну», – говорится в ответе правительства Черногории.

Диктатор Мило Джуканович управляет Черногорией на разных должностях (то в роли премьера, то – президента) с 1991 года, опираясь на националистическую Демократическую партию социалистов (ДПС).

Именно его политика привела страну в НАТО и к обострению отношений с Сербией и Россией, при нем Черногория признала Косово. Он лично пробовал на основании «Закона о свободе вероисповедания» лишить Сербскую Православную Церковь ее имущества в пользу раскольничьей Черногорской Православной Церкви.

На парламентских выборах 30 августа 2020 года ДПС потерпела поражения от оппозиционного блока Здравко Кривокапича, который вместе с союзниками сформировал новое правительство. Однако кабинет Кривокапича довольно быстро попал в зависимость от Запада, и вместо желаемого избирателем потепления отношений с Сербией и Россией, предпринял ряд антироссийских и антисербских шагов.