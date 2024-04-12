Администрация Феодосии не хочет связывать себя с воинской славой города

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Власти Феодосии девять лет игнорируют указ президента РФ Владимира Путина о присвоении городу почетного звания «Города воинской славы».

Несмотря на возмущение горожан, общественные слушания, решения сессии горсовета об определении места установки стелы с указом и изображением герба города – в Феодосии нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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13 апреля исполняется ровно 80 лет со дня освобождения Феодосии от немецко-фашистских захватчиков. В 2015 году за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, президент России присвоил Феодосии почётное звание «Города воинской славы». Однако памятной стелы с указанием статуса в городе нет, поскольку выбранное для нее место на проспекте Айвазовского вместо бывшего светомузыкального фонтана местные коммерсанты отдавать не собираются.

Каждый год накануне годовщины освобождения Феодосии блогер и военный волонтер Александр Талипов обращается к властям республики решить наконец-то вопрос с установкой стелы. В мае прошлого года ему пришел ответ от администрации города: стела будет модульной конструкцией, и для ее установки нужно благоустроить парк, на что в МинЖКХ Крыма денег нет. О каком парке идет речь, и почему стела будет модульной – ответа нет.

«Видимо, ещё долго Феодосия не получит положенную ей стелу Города Воинской Славы Феодосии. Кроме как сознательная диверсия чиновников, которые, видимо, являются потомками проигравший в ВОВ стороне, я это ситуацию не могу назвать. Именно диверсия, идеологическая! В то время, как мы боремся с фашизмом на Украине, в тылу делают всё, чтоб подвиг тех, кто сражался за нашу Родину, остался не увековечен. Теперь администрация города отвечает, что нет денег, надо благоустроить какой-то парк, какой? Потом построить модульный объект, какой? Сергей Валерьевич Аксенов, заберите у города право установки стелы, заключите от имени республики контракт на её установку, либо отдайте горожанам право сделать это самостоятельно! Мы сможем создать фонд, собрать деньги на неё, если администрация не в состоянии это сделать!» – возмущен Талипов.

Еще одна проблема – сувенирные ларьки у Памятника феодосийскому десанту, которые принадлежат одному из депутатов. Городские власти ссылаются на то, что не уведомили собственника о незаконности расположения его объектов торговли. Поэтому снести их из территориально-ландшафтной зоны памятника нельзя.