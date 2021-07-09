Администрация Лукашенко: «Наши партнеры там, где Россия»

09.07.2021, Минск, Максим Карпенко

Белоруссии не страшны санкции Запада благодаря России – через нее идет торговля и сотрудничество с Азией, Африкой и Латинской Америкой.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил первый замглавы администрации президента Белоруссии Максим Рыженков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рыженкова, пока есть Россия, речи об изоляции Белоруссии быть не может.

«У нас очень приличный кейс наших партнеров и друзей, которые вот, начинаются там, где начинается наша граница с Российской Федерацией. Это Россия, это Китай, это Индия – страны, как мы называем, дальней дуги, среди которых даже не хочу называть – Вьетнам, Венесуэла, Латинская Америка, Азия и так далее, страны Ближнего Востока – Египет, страны СНГ, естественно. И выход на них через Россию. Если бы нас как Сербию со всех сторон долбали, нам было бы тяжелее. А так, как можно сделать эмбарго Белоруссии – да никак ты его не сделаешь», – заявил Рыженков.