Администрация президента РФ: Рождественский Армагеддон. Начало

08.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Ночные события на Ближнем Востоке, где Иран атаковал военные базы США, можно сравнить с началом рождественского Армагеддона, отмечает в своем блоге сотрудник администрации президента РФ Вячеслав Смирнов.

«Пишут, что база Аль-Асад полностью уничтожена. Типа это первый такой удар по США после Второй Мировой. Официально объявлено, что в случае ответного удара по Тегерану будет нанесен удар по Израилю и саудитам. Рождественский Армагеддон. Начало», – комментирует чиновник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Уровень безопасности в Белом Доме повышен. Личный состав переведен на усиленный режим несения службы. Говорят, что дежурные офицеры пытаются спрятать ядерный чемоданчик от Президента США. От греха…

Ближневосточные монархии, ориентированные на США, дали добро на использование своего воздушного пространства для действий американской авиации. Сирийские источники заявляют, что наблюдается активность американской авиации в Восточном Дейр-эз-Зоре», – перечисляет Смирнов.