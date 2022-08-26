Администрация Севастополя ответила на жалобы водителей в связи с транспортным коллапсом

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В Севастополе водители возмущены организацией дорожных работ в городе, который оказался заблокирован двумя масштабными стройками – восьмым этапом трассы «Таврида» со стороны Ялты и капитальным ремонтом моста над железнодорожной веткой в Инкермане.

В том, чтобы запускать две стройки одновременно, автомобилисты не видят необходимости, тогда как опасность для города реальная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конь не валялся, – оценил темпы работы на путепроводе в Инкермане один из севастопольцев. – Зачем его надо было вообще разбирать? Мост стоял и продолжал бы стоять. Он не начинал проваливаться, нормальный мост был. Доделали бы «Тавриду», а потом бы разбирались здесь».

Строительство путепровода не двигается, хотя мост не такой протяженный, и его можно было завершить в короткий срок. Тем более, заблокировать город в летний сезон, когда добавляется поток автотуристов.

«Я считаю, администрации надо с этим как-то работать, – говорит стоящий в пробке водитель. – В случае ЧП город встанет, люди просто не смогут выехать».

Ни «скорые», ни другие экстренные службы не могут преодолеть транспортный затор. Объездной путь через поселок ГРЭС занимает час, и здесь в одной полосе стоят легковые, грузовики, автобусы, в том числе междугородние. Тем не менее, директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено проблемы не видит – работы идут по графику, подрядчик должен сдать объект к 1 декабря.

«В декабре мы обязаны, и подрядчик обязан запустить движение по данному путепроводу», – заверил он.

Напомним, что Севастополь оказался заблокирован с начала апреля, когда власти закрыли на реконструкцию путепровод через железную дорогу в Инкермане. Одновременно со стороны Ялты идет строительство двухуровневой развязки на месте прежнего автомобильного кольца в рамках строительства восьмого этапа трассы «Таврида».

В Департаменте транспорта правительства Севастополя настаивают на том, что состояние путепровода было критическим и дальше его реконструкцию откладывать было нельзя.

Объектом занимается краснодарская компания «Веста». Стоимость контракта более 480 миллионов рублей.