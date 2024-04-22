Администрация США пытается успеть до выборов спасти Украину от военного коллапса

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США важно возобновить поставки оружия Украине, чтобы она не проиграла до президентских выборов, которые запланированы в Штатах на ноябрь. Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Меркуриса, главное сейчас для действующей американской администрации – помочь Украине не упасть, а что будет после выборов – это проблема будущего.

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«Конечно же, если ваш приоритет состоит в том, чтобы избежать коллапса на Украине до конца года, под которым они на самом деле подразумевают ноябрь, то, конечно же, в этом есть политический смысл. А что будет после ноября, они будут беспокоиться потом, это менее важно. Победа на выборах – это ключевая вещь. Ты пытаешься избежать коллапса между сейчас и потом», – сказал Меркурис.

С ним согласился обозреватель Александр Христофоров, который подчеркнул, что и президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет популярность.

«Ты прав. Ты хочешь избежать военного коллапса, поэтому надеешься, что они смогут использовать оружие, которое сможет удержать оборону, и ты хочешь избежать политического коллапса. Я думаю, что это очень важно, особенно сейчас, когда речь идет о Зеленском. Я имею в виду, что его блеск определенно потускнел не только за пределами Украины, но даже внутри нее», – заявил Христофоров.