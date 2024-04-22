Администрация США пытается успеть до выборов спасти Украину от военного коллапса

Анатолий Лапин.  
22.04.2024 08:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 367
 
Война, Выборы, Дзен, Политика, США, Украина


США важно возобновить поставки оружия Украине, чтобы она не проиграла до президентских выборов, которые запланированы в Штатах на ноябрь. Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Меркуриса, главное сейчас для действующей американской администрации – помочь Украине не упасть, а что будет после выборов – это проблема будущего.

США важно возобновить поставки оружия Украине, чтобы она не проиграла до президентских выборов, которые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Конечно же, если ваш приоритет состоит в том, чтобы избежать коллапса на Украине до конца года, под которым они на самом деле подразумевают ноябрь, то, конечно же, в этом есть политический смысл. А что будет после ноября, они будут беспокоиться потом, это менее важно. Победа на выборах – это ключевая вещь. Ты пытаешься избежать коллапса между сейчас и потом», – сказал Меркурис.

С ним согласился обозреватель Александр Христофоров, который подчеркнул, что и президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет популярность.

«Ты прав. Ты хочешь избежать военного коллапса, поэтому надеешься, что они смогут использовать оружие, которое сможет удержать оборону, и ты хочешь избежать политического коллапса. Я думаю, что это очень важно, особенно сейчас, когда речь идет о Зеленском. Я имею в виду, что его блеск определенно потускнел не только за пределами Украины, но даже внутри нее», – заявил Христофоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть