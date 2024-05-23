Администрация США сама нарушила «красные линии» для России – конгрессмен

Своим решением интегрировать Украину в западные структуры администрация США спровоцировала Россию начать свою военную операцию

Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам заявил конгрессмен Уоррен Дэвидсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО находится в авангарде войны на Украине. Еще в феврале 2008 года директор ЦРУ Бернс сказал следующее, цитирую: «Вступление Украины в НАТО – это самая яркая из «красных линий» для российской элиты, а не только для Путина. За два с половиной года разговоров с ключевыми российскими игроками – от головорезов из темных уголков Кремля до самых острых либеральных критиков Путина я еще не встретил никого, кто рассматривал бы Украину и НАТО как нечто иное, чем прямой вызов интересам России. Сегодняшняя Россия ответит». Считаете ли вы, что оценка мистера Бернса была точной?», – сказал политик.

«В них буквально вторглись. Я имею в виду, что если вы посмотрите, мы покинули Афганистан 31 августа 2021 года, а 1 сентября вы вступили в стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать ее членство в НАТО. А затем вы продолжили эскалацию и Владимир Путин вторгся туда. Это не оправдывает его вторжение, но это явно «красная линия», – заявил Дэвидсон.