Администрация Трампа ясно поняла, что поражение Украины неизбежно – эксперт-либерал

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 20:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 702
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Новая администрация США поняла, что Украина не сможет ни выиграть в конфликте, ни обеспечить себе выгодные условия его завершения, поэтому стремится сохранить хотя бы то, что осталось.

Об этом в эфире программы «Февраль 24/7» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая администрация США поняла, что Украина не сможет ни выиграть в конфликте, ни обеспечить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Все это, конечно, есть результат действия соотношения сил на фронте за последние полгода. То есть, буквально, Соединенные Штаты Америки поменяли мнение. Если раньше, в старой администрации и в значительной части генералитета еще были представления о том, что каким-то образом этот вооруженный конфликт Украина может выиграть, хотя бы не на тех условиях, которые пытается добиться Зеленский, но на каком-то промежуточном рубеже, – команда Трампа придерживается уже совсем других мнений и считает, что выиграть невозможно, для Украины, как они называют, у нас это СВО, а там это отечественная война, она идет в тупик», – отметил он.

«Если углубляться – так и будет. Несомненно, стратегическая инициатива российской армии будет развиваться, сил остановить ее у Украины нет», – заключил Ширяев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить