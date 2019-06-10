10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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Администрация Зеленского может переехать

Администрацию президента Украины могут переместить в Украинский дом, расположенный в центре Киева, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила в Facebook журналист, искусствовед, сотрудница Музея истории города Киева Екатерина Липа.

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“Президент хочет переместить свою администрацию в Украинский дом. Сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировки, фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет через пару дней”, – написала Липа.

Ранее заместитель главы АП Юрий Костюк рассказал, что в администрации президента до сих пор ищут новый офис для переезда с Банковой в Киеве.

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